Accelerazione improvvisa: si chiude per Rabiot, Milan beffato

Adrien Rabiot continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. C’è una squadra che potrebbe accelerare in queste ore

Rimasto senza squadra per tutta la sessione di calciomercato, per Rabiot i prossimi potrebbero essere giorni decisivi. Il francese ha sicuramente voglia di tornare nuovamente in campo e sono diverse le trattative in corso per capire la fattibilità di queste operazioni. Essendo svincolato, il giocatore ha l’opportunità di scegliere, ma per il momento sono in corso le valutazioni del caso e presto potrebbero essere sciogli gli ultimi dubbi.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un club sembra essere ormai pronto ad accelerare per piazzare un colpo di calciomercato importante e anticipare il Milan nella corsa a Rabiot. La strada è ancora lunga e molto dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni per quanto riguarda il futuro del centrocampista.

Calciomercato: firma Rabiot, le ultime

Adrien Rabiot nelle scorse settimane è stato accostato a diverse squadre, ma per il momento non si hanno certezze su dove firmerà. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e poi le scelte saranno fatti insieme alla sua famiglia. Il Milan resta in corsa e forse anche la favorita, ma attenzione all’inserimento di un’altra big che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Stiamo parlando naturalmente del Barcellona di Flick.

I blaugrana potrebbero decidere di intervenire per rinforzare il centrocampo e Rabiot in questo momento è il primo obiettivo. Una trattativa non semplice da portare avanti considerando anche i problemi che ci sono per il club catalano nel tesserare i giocatori. Ma le valutazioni in questo momento sono in corso e non è da escludere che ci possa essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Sicuramente per il giocatore sarebbe una grande opportunità di rilanciarsi dopo un periodo non facile e a questo punto non possiamo escludere il sì.

Naturalmente in corsa resta in corsa anche il Milan. L’arrivo del francese, però, resta legato alla partenza di Bennacer. Se l’algerino dirà di sì in queste ore alla proposta araba, allora si potrebbe aprire la strada che porta a Rabiot. Non è da escludere che, però, il Barcellona possa decidere di accelerare per anticipare la concorrenza. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire dove il francese andrà a giocare dopo l’esperienza finita con la Juventus.