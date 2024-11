Rescinde e firma con il Napoli: regalo a zero per Conte

Il Napoli in questo calciomercato guarda con attenzione alle occasioni. Possibile una rescissione con il club e firmare con i partenopei

È un Napoli molto attento alle occasioni che il calciomercato invernale è destinato ad offrire. E nelle prossime ore potrebbe esserci un affare che i partenopei non hanno mai preso in considerazione. Ad oggi siamo solamente nella fase delle valutazioni per diversi motivi, ma non possiamo escludere che Manna possa comunque fa un tentativo per capire l’eventuale fattibilità di una operazione sicuramente a sorpresa.

Secondo quanto riferito da caughtoffside.com, un giocatore sembra essere pronto a rescindere il contratto durante il calciomercato invernale per andare a firmare a zero con una nuova squadra. Il Napoli potrebbe, quindi, piazzare un colpo a zero per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Al momento è solamente una idea, ma naturalmente vedremo cosa succederà nei prossimi giorni per capire meglio cosa succederà in questa trattativa.

Calciomercato Napoli: colpo a zero, Conte accontentato

Antonio Conte è consapevole che la sua squadra ha bisogno di rinforzi per alzare la qualità della rosa. Gli obiettivi sono diversi e molti di questi sono legati eventualmente a partenze. Naturalmente se il giocatore si dovesse liberare a zero, le cose sono destinate a cambiare e magari provare a portarlo alla corte del tecnico leccese senza cessioni.

Il giocatore che potrebbe finire nel mirino del Napoli è Sergio Reguilon. Il terzino non sta trovando spazio con il Tottenham e starebbe ragionando sulla possibilità di rescindere il contratto con gli Spurs per provare ad iniziare una nuova esperienza e trovare maggiore continuità rispetto al passato. Ad oggi la soluzione principale sembra essere quello di tornare in Spagna per giocare in un campionato che lui conosce bene. Ma Conte sa le sue caratteristiche e a questo punto non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Reguilon per il Napoli potrebbe rappresentare quell’occasione a sorpresa visto che stiamo parlando di un possibile colpo a parametro zero durante il calciomercato invernale. Resta da capire se rescinderà davvero il contratto con il Tottenham oppure alla fine si dovrà trattare con gli inglesi. Un secondo caso che potrebbe magari i partenopei a fare una riflessione maggiore e la firma non è certa. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.