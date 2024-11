Napoli: blitz di Manna, colpo dal Monza

Il Napoli guarda in casa Monza per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Possibile un blitz di Manna nel giro di poco tempo

È un Napoli che inizia a muoversi con attenzione sul calciomercato. I partenopei hanno le idee chiare su cosa fare sia per il presente che per il futuro. Secondo le ultime informazioni di Matteo Moretto, Manna avrebbe individuato uno dei talenti del calcio italiano come rinforzo ideale per Antonio Conte. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione e presto si dovrebbe entrare nel vivo.

Si tratta di un giocatore che si sta mettendo in mostra con il Monza e il Napoli ci pensa in particolare per il calciomercato estivo. Difficile pensare una chiusura già a gennaio visto che i brianzoli non hanno intenzione di privarsene. Poi naturalmente tutto può succedere e un quadro più chiaro lo si avrà solo nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli: contatti con il Monza, si prova a chiudere un colpo

Si guarda in casa Monza per cercare di regalare a Conte un giocatore importante per il futuro. Manna, vista la folta concorrenza, ha deciso di muoversi sin da ora per capire la fattibilità dell’operazione. Un affare destinato a concludersi solamente in estate, ma non è da escludere che i partenopei possano comunque fare un tentativo per magari definire il tutto a gennaio e poi accoglierlo in rosa a giugno.

Tutte ipotesi destinate a prendere forma solamente nelle prossime settimane. Ad oggi la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il Napoli segue da vicino Daniel Maldini. Il figlio d’arte si sta mettendo in evidenza con il Monza e molte squadre stanno sondando il terreno. Tra loro anche i partenopei, che sono pronti a dare un ruolo importante all’attaccante cresciuto nel Milan come il padre.

Potrebbe magari essere un nome per il calciomercato invernale, ma le priorità sembrano spostare il tutto in estate dove Maldini quasi certamente lascerà il Monza per riprovare una esperienza in una big. Vedremo se il Napoli affonderà il colpo per il figlio d’arte oppure no. Intanto Manna ha allacciato i contatti con i brianzoli e questo significa che l’interesse c’è. Poi si capirà nelle prossime settimane se il tutto si può trasformare in qualcosa di reale oppure no.