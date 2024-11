Serie A, altro esonero: l’ex Milan nuovo allenatore

In Serie A arriva una svolta per l’ex Milan, che è pronto a tornare in scena e, soprattutto in panchina. Un club, infatti, ha deciso di cambiare guida tecnica ed è pronto a puntare proprio sull’allenatore in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, in Serie A la situazione per gli allenatori da sempre è estremamente incerta ed in bilico. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione, ma in ogni caso si considera più facile cambiare solo la guida tecnica che rivoluzionare una intera rosa. Soprattutto nel momento in cui si è lontani dalla finestra di calciomercato.

Il primo a saltare in questa annata è stato fino a questo momento Daniele De Rossi, sollevato dal proprio incarico dalla Roma tra mille critiche e tensioni. In tal senso, sono tanti altri i tecnici che sono profondamente in difficoltà e che stanno lottando per difendere la propria posizione. Adesso sta per arrivare un altro colpo di scena.

Altro esonero in Serie A: cambia un’altra panchina

Un esonero, come è normale ed ovvio, rappresenta un fallimento per tutte le parti in causa, dal momento che significa riconoscere ed ammettere che le cose non sono andate per il verso giusto, come si suol dire. Sicuramente in panchina, ma anche al vertice. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, infatti, dopo l’ultimo pareggio contro l’Empoli, è stato esonerato in casa Lecce Luca Gotti, con la squadra che sta faticando tantissimo. In cima alla lista per il club leccese c’è l’ex Milan Marco Giampaolo, che dunque potrebbe avere una chance per rimettersi in gioco e per dimostrare le sue competenze che in carriera si sono viste in vari momenti.

L’ex Milan pronto a tornare in panchina: colpo di scena

A quanto pare, infatti, la trattativa, come raccontato da Sky Sport, è ai dettagli e di conseguenza potrebbe guidare il primo allenatore del Lecce già da domani o al massimo martedì.

D’altronde la situazione è a dir poco delicata, con i leccesi che al momento sono al terzultimo posto in classifica. Toccherà a Marco Giampaolo, a quanto pare, provare ad invertire la rotta ed a cambiare l’andamento di questa compagine.