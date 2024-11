Mercato Napoli, nuovo colpo dalla Bundesliga: affare low cost

Mercato Napoli, arriva una svolta non di poco conto per il colpo che gli azzurri possono piazzare direttamente dalla Bundesliga. Si tratta di un calciatore che gode del gradimento di Antonio Conte e che può arrivare a costi contenuti rispetto a quelli relativi al suo effettivo valore. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno affrontando un momento cruciale della loro storia recente. Sono passati, infatti, nel giro di un anno dalle stelle alle stalle, partendo dallo Scudetto ed arrivando fino al decimo posto della passata stagione. Sono state sbagliate, in tal senso, tutte le scelte possibili ed immaginabili e per rimettere la situazione in ordine è servito l’arrivo di Antonio Conte.

Il tecnico leccese, infatti, ha riportato in alto l’asticella ed il Napoli al primo posto, ma siamo solo all’inizio di un processo molto più lungo e che richiede tempo e pazienza. Come detto dallo stesso Conte o dal tecnico Aurelio De Laurentiis. In tal senso, arriva una svolta per un altro affare che arriva direttamente dalla Bundesliga. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, svolta per il colpo che arriva dalla Bundesliga

Come è noto, infatti, sono due i profili che il Napoli sta cercando in sede di calciomercato. La priorità in senso assoluto è quella di regalare ad Antonio Conte un difensore centrale da collocare alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno. Fin qui, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non hanno praticamente trovato spazio.

In tal senso, stando a quanto raccontato da tuttomercatoweb, infatti, il Napoli continua a seguire con vivo interesse un profilo come quello di Ko Itakura, roccioso difensore centrale giapponese attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach, che già da tempo è nei radar del club in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, colpo a basso costo in Germania: le ultime notizie

Il giapponese, infatti, ha un contratto con il club tedesco fino al 2026 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo. Per questo motivo il suo valore di mercato si è abbassato e la finestra di gennaio potrebbe essere l’ultima utile a venderlo ad un buon prezzo.

Il Napoli, in tal senso, con Ko Itakura ha messo nel mirino un calciatore che può rappresentare un autentico affare per il club di Aurelio De Laurentiis.