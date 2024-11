Napoli: altro colpo dalla Georgia, lo porta Kvara

Il Napoli guarda in Georgia per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Possibile un nuovo colpo in prospettiva per i partenopei

Il Napoli potrebbe non fermarsi a Kvaratskhelia. La Georgia negli ultimi anni si sta dimostrando patria di diversi talenti e i partenopei hanno messo gli occhi su un giovane giocatore. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che si tratta di un ragazzo ancora minorenne e che ha bisogno di crescere. Ma il talento dimostrato è assolutamente da grande squadra e a questo punto non è da escludere un tentativo da parte di Manna.

Secondo quanto riferito da Konur, i partenopei stanno seguendo da vicino il calciatore. Si tratta di un classe 2008 e per questo motivo la strada è assolutamente lunga. Ma la volontà di fare un tentativo da parte del Napoli in una delle prossime due sessioni di calciomercato c’è anche per valutare con attenzione eventualmente la fattibilità dell’operazione. Vedremo cosa succederà e chi alla fine la spunterà.

Calciomercato Napoli: occhi sul talento georgiano, i dettagli

Il Napoli nelle prossime settimane ha degli obiettivi ben chiari: portare alla corte di Conte giocatori pronti, ma anche iniziare a lavorare sul futuro e quindi provare ad anticipare la concorrenza. Per il momento siamo solamente nel campo delle idee e vedremo se nelle prossime settimane si cercherà a fare un tentativo per capire eventualmente la possibilità di chiudere un colpo in prospettiva.

Il giocatore che i partenopei stanno seguendo da vicino è il terzino Saba Kharebashvili, ormai uno dei giocatori di assoluto livello della Dinamo Tbilisi. La presenza di Kvara potrebbe rappresentare un vantaggio per i partenopei considerato che sul giocatore c’è anche il forte interesse del Milan. Parliamo comunque di un 2008 e quindi non è da escludere che alla fine si decida di rinviare tutto nelle prossime sessioni di calciomercato per capire meglio la sua crescita.

Ma Kharebashvili potrebbe essere uno dei colpi di prospettiva del Napoli sul calciomercato. Il giocatore piace molto a Manna e di certo le sue prestazioni stanno invogliando le squadre a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Da parte dei georgiano nessuna chiusura per il trasferimento anche se si parla di un giocatore giovane e quindi magari si deciderà di attendere ancora un anno prima di sciogliere definitivamente i dubbi e provare un colpo di assoluto livello.