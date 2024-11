Napoli: tegola per Conte, altro problema per Lobotka

Brutte notizie in casa Napoli. Possibile nuovo problema per Lobotka e Conte ora inizia a tremare: ecco come sta il centrocampista slovacco

A sorpresa Antonio Conte ha deciso di far allenare la squadra questa mattina. Una rifinitura che aveva come principale obiettivo quello di testare le condizioni di alcuni giocatori e sciogliere gli ultimi dubbi. E possiamo dire che per il tecnico dei partenopei non arrivano assolutamente delle buone notizie.

Secondo quanto riferito da calcionapoli.it, al ritorno in albergo a preoccupare sono le condizioni di Lobotka. Il centrocampista slovacco, reduce dall’infortunio, doveva addirittura iniziare titolare, ma le sensazioni non sono positive. Scuro in volto, postura non ottimale e una camminata che non faceva pensare ad un problema definitivamente superato. A questo punto la sua partenza dal 1′ sembra essere ormai esclusa. Ma il rischio è quello di un ulteriore stop. Non sicuramente una buona notizia per Conte e per lo stesso Napoli.

Napoli: infortunio Lobotka, le sue condizioni

Il rientro in gruppo di Lobotka aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. La speranza di Conte era quello di poter contare su di lui per la sfida contro l’Inter. Ma le sensazioni non sono assolutamente positive. Anzi il rischio di uno stop ancora più lungo è una possibilità da prendere in considerazione.

La discesa dall’autobus non è stata delle migliori. Il volto scuro sembra confermare come l’infortunio non è stato assolutamente superato in modo definitivo. Ora sono in corso le valutazioni del caso. La speranza è che si possa almeno averlo per la panchina, ma il rischio è quello di una ricaduta e quindi bisognerà aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Di certo la volontà di Conte è quella di non prendersi rischi inutili visto che un riacutizzarsi del problema potrebbe portare a due mesi di stop e questo non facilità la scelta del tecnico.

Una situazione che preoccupa ancora di più se si pensa alla possibile convocazione della Slovacchia. Lobotka non ha superato in modo definitivo l’infortunio e per questo motivo il Napoli è chiamato a prendere decisioni molto importanti sul futuro. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Conte. Ma di certo le sensazioni che arrivano da Milan non sono positive e non ci resta che aspettare ancora un po’ per capire le decisioni dei partenopei.