Napoli, colpo dal Giappone via Liverpool: si chiude

Per il Napoli possibile occasione in casa Liverpool. Il giocatore ha ormai rotto con i Reds e i partenopei potrebbero fare un tentativo per chiudere

Il Napoli è una delle squadre italiane che guarda da sempre con molta attenzione ai giocatori in grado di poter aiutare al brand di diffondersi nel proprio Paese d’origine. È stato così con Kim ed ora si potrebbe pensare ad un colpo dal Giappone proprio per consentire al club di essere conosciuto in via definitivo nello Stato nipponico.

Secondo quanto riferito da caughtoffside.com, un giocatore è ormai in rotta con il Liverpool e rappresenta una possibilità di calciomercato molto interessante per il Napoli. Al momento si tratta di una semplice idea, ma in caso di qualche partenza importante un tentativo lo si potrebbe fare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se i partenopei decideranno di fare un tentativo oppure andranno su altri obiettivi.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Il Napoli ha sempre guardato con attenzione al Giappone. ADL non ha mai nascosto la sua intenzione di portare in azzurro giocatori nipponici tanto che nei giorni scorsi si è parlato tanto di Tomiyasu e di Itakura. Ma non è da escludere che un colpo simile possa essere piazzato in un ruolo differente soprattutto in caso di una cessione.

Stando dalle notizie che arrivano dall’Inghilterra, Endo è in rotta con il Liverpool e potrebbe trasferirsi in questo calciomercato. In Italia la squadra in pole position è il Milan, ma non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. È un mediano esperto che potrebbe dare una mano molto importante ad Antonio Conte. Al momento resta più una suggestione che altro, ma la strada per gennaio è lunga e a questo punto può succedere davvero di tutto.

Il prezzo intorno ai 15 milioni di euro potrebbe frenare un po’ il Napoli in questo calciomercato invernale. Ma una partenza, come per esempio quella di Folorunsho, è destinata ad aprire la strada verso un tentativo con il Liverpool per Endo. Un calciatore che è destinato a dare una mano molto importante a Conte visto le sue caratteristiche. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se andremo in quello delle idee concrete in futuro oppure no.