Napoli: intreccio con il Real, c’entra Rafa Marin

Possibile intreccio con il Real Madrid per il Napoli. E questo potrebbe coinvolgere a sorpresa anche Rafa Marin, ormai fuori dai piani di Conte

Rafa Marin era arrivato a Napoli con l’obiettivo di guadagnarsi in davvero poco tempo il posto da titolare, ma purtroppo non è stato assolutamente possibile. Le prestazioni e gli allenamenti dello spagnolo non hanno convinto Antonio Conte e a questo punto non è da escludere che si possa pensare ad una partenza durante il calciomercato estivo.

Secondo le informazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, è possibile un nuovo intreccio con il Real Madrid con il coinvolgimento dello stesso Rafa Marin durante il calciomercato invernale. Siamo solamente nel campo delle ipotesi considerato che al momento i Blancos non hanno sciolto i dubbi. Ma a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: affare con il Real Madrid, i dettagli

Il Real Madrid in questa stagione non è sicuramente fortunata dal punto di vista degli infortuni e l’ultimo riguarda Militao. Le sensazioni non sono assolutamente positive e si teme uno stop molto più lungo rispetto a quanto previsto in un primo momento. Per questo motivo il club spagnolo sta pensando ad un centrale da dare a Carlo Ancelotti.

In queste ultime ore è spuntato ancora una volta il nome di Rafa Marin visto che non rientra più nei piani del Napoli. Una operazione non da escludere durante il calciomercato invernale e a quel punto i partenopei dovranno fare un doppio colpo in difesa ed ecco che il nome di Sergio Ramos potrebbe nuovamente tornare in auge. Attenzione che lo spagnolo interessa anche al Real Madrid e, di conseguenza, si può parlare di una doppia operazione collegata e vedremo cosa accadrà in futuro.

Il Real Madrid è comunque pronto a riportare a casa Marin per dare ad Ancelotti un giocatore di assoluto livello anche in ottica seconda parte di stagione. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare l’inizio del calciomercato invernale per avere un quadro più chiaro su quello che accadrà.