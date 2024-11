Esonero immediato, scelto il sostituto: affronterà subito il Napoli

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale: esonero immediato, ecco il sostituto in vista della sfida contro il Napoli. Ecco l’indizio

Ancora un esonero in Serie A dopo le scelte sbagliate delle ultime settimane: spunta già il nome del sostituto, può fare il suo esordio proprio contro il Napoli. Un intreccio decisivo per tornare subito in pista dalla porta principale: finalmente la verità annunciata per il prosieguo della stagione.

Ancora colpi di scena in Serie A davvero sorprendenti. Subito potrebbe arrivare l’esonero proprio in vista della sfida ravvicinata contro il Napoli: ecco la verità a sorpresa annunciata pochi minuti fa su X. Antonio Conte penserà prima al big match contro l’Inter per poi concedere agli azzurri qualche giorno di relax in concomitanza degli impegni in Nazionale. Finalmente può arrivare l’annuncio ufficiale proprio nelle prossime ore: spunta il retroscena.

Napoli, sarà in panchina al Maradona: spunta il retroscena su X

Il Napoli cercherà di collezionare nuovi punti in classifica, ma la sfida è davvero ardua contro l’Inter. Antonio Conte ha già le idee chiare prima dell’ennesima sosta Nazionale: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’esonero immediato, potrebbe stare in panchina contro il Napoli.

Dopo la sosta Nazionale gli azzurri giocheranno in casa al Maradona contro la Roma: Juric è sempre più vicino all’addio con Roberto Mancini che è il primo nome per i Friedkin come riportato su X dall’esperto di calciomercato ed influencer Er Faina. Un momento decisivo per cambiare nuovamente allenatore dopo le numerose sconfitte collezionate nelle ultime settimane.

Pochi minuti fa è arrivato l’esonero ufficiale di Ivan Juric con il comunicato sul sito giallorosso: “Vogliamo ringraziare Ivan #Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Infine, è arrivato anche l’annuncio per il prossimo allenatore: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni“.

Massimiliano Allegri è stato a lungo monitorato proprio dalla dirigenza giallorossa, ma non ha intenzione di rientrare in Serie A guidando la squadra capitolina. Ora l’indiziato numero sembra essere proprio l’ex Ct della Nazionale italiana ed araba, Roberto Mancini, che non vede l’ora di tornare in pista dalla porta principale.