Napoli, intreccio con l’Arsenal: colpo in attacco

Il Napoli è pronto a sognare in grande con nuovi innesti di caratura internazionale: spunta il retroscena con l’Arsenal, arriva il colpo

Il ds Manna è al lavoro per anticipare le big d’Europa per nuovi colpi in ottica futura. Il presidente De Laurentiis interverrà subito nella sessione invernale di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta il nuovo retroscena con l’Arsenal per l’innesto suggestivo in attacco: ecco la verità da conoscere nel dettaglio.

La dirigenza partenopea continua a sondare nuovi profili in vista della prossima stagione. Il lavoro del ds Manna parte da lontano per assicurarsi le prestazioni dei migliori calciatori in circolazione: spunta il retroscena decisivo per il nuovo intreccio a sorpresa con l’Arsenal. Conte ha chiesto a gran voce già nuovi innesti per competere fino alla fine con le altre big della Serie A: ecco la verità a sorpresa in vista del futuro.

Napoli, l’Arsenal tenta la beffa: l’annuncio a sorpresa

Il presidente De Laurentiis cercherà così di accontentare ancora una volta Antonio Conte dopo la rivoluzione estiva. Urgono rinforzi in vari reparti, dalla difesa all’altezza, per tornare ad essere subito protagonisti in Champions League a partire dalla prossima stagione.

Come riportato da fichajes.net e onefootball.com, Nico Paz sarebbe finito nel mirino anche dell’Arsenal. La giovane stella argentina del Como, classe 2004, potrebbe cambiare subito squadra diventando protagonista anche in Champions League. Mikel Arteta lo sta monitorando a lungo durante le sue prestazioni in Serie A: sulle sue tracce c’è anche il Napoli dopo la prova interessante proprio al Maradona diverse settimane fa.

Un exploit impressionante per l’ex Real Madrid che ha sposato subito il progetto tecnico di Cesc Fabregas: una nuova pazza idea di calciomercato in ottica futura. In poco tempo Nico Paz ha conquistato tutti per ambire così a grandi palcoscenici per il futuro: un potenziale incredibile per vestire la maglia dei top club europei.

Un fuoriclasse da cullare fino in fondo per il nuovo intreccio decisivo con l’Arsenal. Arteta vorrebbe così chiudere subito l’affare portandolo immediatamente in Premier League: ha fatto anche il suo debutto con il Ct Scaloni circa un mese fa. Nico Paz è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid per poi volare in Serie A mettendosi in luce con il club lombardo: il Napoli ci proverà fino alla fine, ma la concorrenza resta più agguerrita che mai.