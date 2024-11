Sarri torna in panchina: l’annuncio in Serie A

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. L’allenatore toscano è pronto a sedersi su una panchina prestigiosa: ecco la verità

Il nome di Sarri è tornato d’attualità pochi minuti fa per una nuova panchina avvincente in Serie A: spunta il retroscena in ottica futura. Tutto può cambiare improvvisamente con l’intreccio da urlo: scopriamo il dettaglio da non sottovalutare in vista del futuro.

L’allenatore toscano non vede l’ora di tornare a svolgere il suo lavoro dopo la separazione con la Lazio. In questi mesi è stato accostato a diversi panchine prestigiose, tra cui il Milan, che ha confermato Paulo Fonseca, artefice dell’impresa al Bernabeu alla guida dei rossoneri. Pochi minuti fa è spuntata fuori tutta la verità per la nuova squadra sorprendente per Maurizio Sarri. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva: ecco l’intreccio in Serie A.

Sarri torna protagonista in Serie A, la verità

Una voglia immensa di tornare ad allenare subito in Italia. Ormai è da tempo fermo in attesa di una chiamata interessante: l’allenatore toscano potrebbe arrivare a sorpresa dopo i malumori delle ultime ore.

Come svelato dal giornalista di Dazn su X, Orazio Accomando, la Roma è sempre molto vicina per annunciare il prossimo allenatore. In pole resta Roberto Mancini per sostituire Juric con i contatti con l’ex Ct della Nazionale che sono iniziati nei giorni scorsi: “Al momento non c’è ancora l’accordo“.

Successivamente ha rivelato anche la suggestione Sarri: “Ci sono diversi nomi in lizza, anche italiani e stranieri, Allegri, Potter su tutti, ma tra questi c’è anche quello di Maurizio Sarri“. Un momento decisivo per l’allenatore toscano per tornare subito protagonista in Serie A: le prossime ore saranno fondamentali per conoscere il prossimo allenatore giallorosso.

Maurizio Sarri è pronto a tornare così nella Capitale dopo l’avventura sulla panchina della Lazio che non è finita nel migliore dei modi. Lotito ha optato per il suo esonero chiamando Tudor per gli ultimi mesi della passata stagione: l’allenatore toscano non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A.

L’ex allenatore del Napoli potrebbe così accettare la sua prossima destinazione in Serie A, ma Roberto Mancini resta in pole per la panchina della Roma. Sarri è voglioso di rimettersi in discussioni dopo tanti mesi lontano dal campo: una nuova rivoluzione in casa giallorossa per iniziare un nuovo progetto tecnico.