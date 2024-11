Napoli, bufera sui social: la rabbia dei tifosi

Non finiscono i problemi in casa Napoli. I tifosi infuriati sui social: è scoppiata subito la bufera improvvisamente. Spunta tutta la verità

Un primo tempo ricco di spunti da parte del Napoli a San Siro. Gli azzurri hanno provato a difendere con tutti i propri uomini per poi sbloccare il risultato dagli sviluppi di calcio d’angolo con il tap-in di McTominay. Il centrocampista scozzese è sempre ormai l’uomo in più della squadra di Antonio Conte, ma improvvisamente è scoppiata la bufera sui social per un motivo ben preciso: ecco tutta la verità su quanto successo pochi minuti.

Un momento decisivo per cercare di fare risultato a San Siro nel big match contro l’Inter. La squadra azzurra guidata da Antonio Conte sta provando a bloccare le trame di gioco dei nerazzurri che hanno trovato il gol del pari a fine primo tempo. Dopo il vantaggio iniziale degli anni, ci ha pensato Calhanoglu a portare il match in perfetta parità. Subito i tifosi azzurri si sono infuriati per un motivo ben preciso: spunta la rabbia dei tifosi partenopei.

Napoli, un calciatore nel mirino: tifosi infuriati sui social

La squadra azzurra proverà ad espugnare San Siro per la seconda volta in stagione dopo il trionfo contro il Milan. I primi 45 minuti si sono conclusi con il risultato di 1-1, ma ecco tutto quello che è successo sui social pochi minuti fa.

I tifosi si sono infuriati subito dopo il gol subito da Calhanoglu con una conclusione da fuori area. Meret è stato preso di mira ancora una volta attaccandolo per il mancato intervento sul tiro del centrocampista turco che ha riportato il big match in perfetta parità. Il Napoli era passato in vantaggio con McTominay dagli sviluppi di calcio d’angolo: la rete dei nerazzurri ha fatto arrabbiare i tifosi azzurri che si aspettavano l’intervento del portiere friulano.

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così l’intervento dell’estremo difensivo del Napoli: “Meret male sul tiro di Calhanoglu. Ma male come lui la linea di difesa del Napoli che resta passiva a distanza dall’avversario lasciando tempo e spazio per caricare“.

I tifosi del Napoli hanno espresso il concetto con termini più duri: “Lo vede che sta provando il tiro. È male posizionato, di nuovo. Il tiro è forte, ma ci va con una sola mano, che accompagna la palla in rete. Signori e signore, MERET”.