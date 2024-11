Calciomercato, niente Mancini: l’ex Napoli torna in panchina

Roberto Mancini era in pole per la panchina della Roma, ma tutto è cambiato nelle ultime ore: spunta l’ex Napoli che scala posizioni

Qualche ora di riflessione per conoscere il nome del nuovo allenatore della Roma. Pronto così l’ex Napoli pronto a sfidare proprio gli azzurri al Maradona: sembrava tutto fatto per Roberto Mancini, ma ora la dirigenza giallorossa ha cambiato subito idea come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Spunta il nuovo intreccio decisivo di calciomercato per rivedere l’ex Napoli allenare nella Capitale: dopo l’esonero di Juric, il nome di Roberto Mancini ha iniziato a circolare con insistenza ma ora la dirigenza della Roma ha intenzione di sorprendere tutti con l’ex allenatore della squadra azzurra. Il nuovo retroscena di calciomercato nel dettaglio: ecco la verità.

Ex Napoli subito in panchina: spunta il retroscena

La situazione in casa Roma subirà ancora un cambiamento dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. La dirigenza capitolina dovrà annunciare nelle prossime ore il nuovo allenatore giallorosso: spunta la verità dopo il forte accostamento di Roberto Mancini.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport Rudi Garcia continua a scalare posizione per il post Ivan Juric. Dopo il fallimento sulla panchina del Napoli, ora l’allenatore francese potrebbe tornare a guidare i giallorossi dopo i buoni risultati ottenuti ai tempi di Totti. E così sarebbe pronto per affrontare proprio la sua ex squadra al Maradona: corsi e ricorsi storici nel mondo del calcio che non finiscono mai.

Nelle ultime settimane Rudi Garcia è stato accostato a diverse panchine anche in Ligue1, ma ora il suo profilo è stato accostato alla Roma. Un momento decisivo per tornare a sognare in grande: il francese non vede l’ora di essere protagonista anche in panchina ritornando nella Capitale.

Anche Maurizio Sarri è stato monitorato a lungo dalla dirigenza giallorossa per cercare di dare una svolta della Roma. Subito è arrivato l’esonero immediato per Ivan Juric: dopo la sconfitta contro il Bologna all’Olimpico, è stato diramato il comunicato ufficiale dell’addio anticipato.

La Roma è pronta ad annunciare in tempi brevi il prossimo allenatore per iniziare a guidare i giallorossi durante la sosta Nazionale. Subito dopo ci sarà il big match contro il Napoli al Maradona: in panchina è pronto l’ex allenatore azzurro per tornare protagonista in Serie A.