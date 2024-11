Napoli, colpo dalla Spagna: arriva il portoghese

Il Napoli continua a monitorare attentamente profili interessanti dalla Spagna: spunta il retroscena sul centrocampista portoghese, l’annuncio

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per chiudere nuovi colpi sensazionali in vista della prossima stagione.

Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per pensare a nuovi rinforzi in modo da puntellare la rosa del Napoli. Conte ha chiesto a gran voce nuovi acquisti funzionali al suo progetto tecnico. Dopo il pari di San Siro contro l'Inter, l'allenatore azzurro si gode ancora il primato ma urgono innesti di qualità per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. L'obiettivo numero uno del Napoli è quello di tornare a disputare notti europee in Champions League: spunta il retroscena dalla Spagna per il centrocampista portoghese.

Come svelato da Superdeporte, Samu Costa è diventato uno dei giocatori rivelazione del Maiorca in questa stagione. Il 23enne centrocampista portoghese sarebbe così finito nel mirino di top club d’Europa, tra cui anche il Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro secondo Transfermarkt.

Arrivato nel 2023 soltanto per tre milioni di euro dopo la retrocessione dell’Almeria, Samu Costa ha firmato con il club spagnolo un contratto fino al 2028 con una clausola sui 40 milioni di euro. Il Napoli potrebbe così sondare la pista del centrocampista portoghese per rinforzare la mediana di Antonio Conte.

