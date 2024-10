Napoli: Marin bocciato, Manna ha già il sostituto

Conte sembra avere bocciato ormai in modo definitivo Rafa Marin. Il Napoli ha già nelle mani il sostituto: possibile arrivo a gennaio

L’avventura di Rafa Marin ai titoli di coda? Difficile dirlo in questo momento, ma il poco spazio trovato nelle prime partite fa pensare ad una bocciatura da parte di Conte. Il tecnico leccese ha sempre chiesto tempo per consentire al giocatore di ambientarsi, ma ad oggi sembra essere la quarta scelta e il posto perso nell’Under 21 spagnola lo potrebbe portare a fare delle riflessioni sul suo futuro. Se non troverà spazio in questa parte centrale della stagione, non è da escludere che si possa decidere di interrompere il prestito con il Real Madrid e consentire al centrale di trovare continuità.

Per questo motivo il Napoli si sta guardando intorno con l’obiettivo di trovare un giocatore in grado di sostituire Rafa Marin. E l’occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. C’è un giocatore ormai ai margini del proprio club e una partenza durante la sessione invernale non è da escludere. Vedremo se ci sarà un ritorno di fiamma durante il prossimo calciomercato oppure no.

Calciomercato Napoli: nuova ipotesi per la difesa, le ultime

Il centrale di difesa per il Napoli ad oggi sembra essere una necessità durante il calciomercato estivo. Le prestazioni non sicuramente di livello di Juan Jesus e, come detto, di Rafa Marin non aiutano Conte, che ha chiesto alla società un difensore di livello per alzare ancora di più la qualità della propria rosa.

Per il momento i nomi accostati al club sono diversi, ma c’è un profilo che presto potrebbe balzare in pole position. Il nome era già stato sondato lo scorso gennaio, ma non c’era stata la possibilità di arrivarci. Ora la situazione è completamente differente e la fumata bianca durante il prossimo calciomercato invernale non è assolutamente da escludere.

Il nome nel mirino del Napoli è quello di Dragusin. L’ex Juventus non rientra più nei piani del Tottenham e gli Spurs potrebbero decidere anche di aprire alla cessione in prestito. Manna lo segue da sempre e vorrebbe portarlo in azzurro nel prossimo calciomercato. Molto dipenderà dalla volontà di Conte. Se ci sarà il tanto atteso via libera, l’operazione è destinata a chiudersi in davvero poco tempo visto che gli inglesi sono alla ricerca di una soluzione per il romeno.