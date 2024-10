Napoli: affare con la Juve, nome a sorpresa

Possibile affare con la Juventus per il Napoli. Manna pensa ad un giocatore di proprietà dei bianconeri per rinforzare la propria difesa

I rapporti tra Juventus e Napoli sono buoni e presto si potrebbe chiudere un affare. Manna, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere un colpo molto interessante con i bianconeri. Al momento è una semplice idea, ma da parte di Conte ci sarebbe stato il via libera a capire la fattibilità di questo colpo.

Stiamo parlando di un calciatore giovane e di futuro avvenire, ma già con una esperienza importante nel nostro campionato. Per questo motivo non è da escludere un tentativo da parte del Napoli per valutare con attenzione la fattibilità di questa operazione. Vedremo se la Juventus aprirà al trasferimento oppure ci sarà una netta chiusura. Di certo è un qualcosa destinato a tenere banco ancora per diverso tempo nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, arriva dalla Juventus

Le priorità in casa Napoli oramai le conosciamo molto bene. Sono un difensore centrale e un esterno di difesa. In questo momento Manna sta facendo tutte le riflessioni del caso per individuare gli obiettivi giusti per i partenopei. Non sarà assolutamente semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca per diversi motivi, ma le valutazioni sono in corso e un tentativo ci potrebbe essere per capire l’eventualità di una apertura durante questa sessione di calciomercato. Si tratta di una operazione non facile anche perché c’è il coinvolgimento di un’altra squadra e quindi bisognerà mettere d’accordo più parti.

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, i partenopei starebbero seguendo con attenzione un difensore di proprietà della Juventus, ma in prestito al Genoa. Stiamo parlando naturalmente di de Winter. Il centrale belga piace molto a Conte tanto da averlo sondato anche in estate senza trovare la porta aperta da parte dei bianconeri. Ora, però, la situazione è leggermente differente visto che i partenopei potrebbero aprire ad un trasferimento temporaneo in attesa di un colpo in estate.

Resta da capire anche la volontà del Genoa. Al momento il Grifone non vorrebbe privarsi del proprio difensore. Il momento non è comunque dei migliori in casa rossoblu e un esonero di Gilardino potrebbe eventualmente cambiare la situazione. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della vicenda e capire se la Juventus aprirà per il trasferimento al Napoli di de Winter e come reagirà la dirigenza ligure.