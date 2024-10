Napoli: colpo dal Chelsea, scambio con Osimhen

Il Napoli potrebbe guardare anche all’estero per rinforzare la propria rosa. Ipotesi di uno scambio con Osimhen durante il calciomercato invernale

Il primo posto conquistato in queste prime giornate non basta ad Antonio Conte. Il tecnico leccese vuole una squadra ancora più competitiva e ha indicato alla società i giocatori per alzare il livello della rosa. Manna è al lavoro da tempo su diversi obiettivi, ma attenzione alle possibili sorprese. Sono diversi i giocatori che a potrebbero lasciare a gennaio il proprio club e non è da escludere un pensierino da parte degli azzurri.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un giocatore sembra essere ormai in procinto di lasciare il Chelsea. I Blues sarebbero pronti a dire sì a questo addio per alleggerire il monte ingaggi. L’idea del club inglese è quello di cederlo a titolo definitivo e guadagnare una cifra economica molto importante. Ma non è da escludere un suo inserimento in una trattativa di calciomercato. I londinesi non hanno abbandonato la pista Osimhen e questa potrebbe essere la carta giusta per abbassare le richieste del Napoli e strappare il calciatore alla concorrenza oltre che al Galatasaray.

Calciomercato Napoli: occasione dal Chelsea, Osimhen la chiave?

Il Napoli lavora per rendere la rosa ancora più forte. Al momento sono due gli acquisti in programma: un esterno destro e un difensore centrale. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, Conte si aspetta anche un vice Lukaku e magari un centrocampista soprattutto se dovesse partire Folorunsho. Ma questi ultimi due acquisti sono fortemente legati alle cessioni e quindi ci dovrà aspettare ancora un po’ di tempo per capire come muoversi.

Per quanto riguarda l’esterno destro, invece, potrebbe esserci una occasione dal Chelsea. Condizionale d’obbligo considerato che siamo ancora a ottobre e fino a gennaio la strada è molto lunga e può succedere di tutto. Ma c’è una riflessione in corso e presto tutto potrebbe entrare nel vivo. Il giocatore in questione è James, in uscita dai Blues. L’esterno inglese rappresenta forse la soluzione più importante per quanto riguarda la fascia di destra anche se non sarà semplice strapparlo alla concorrenza.

Ma, come spiegato in precedenza, c’è una questione Osimhen da valutare. Il Chelsea potrebbe magari pensare di mettere James nell’operazione di calciomercato per abbassare le pretese del Napoli. Al momento è una semplice idea e vedremo se in futuro resterà tale oppure si trasformerà in qualcosa di assolutamente differente.