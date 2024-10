Napoli, Spalletti allarma Conte: nuova rivoluzione Italia

Le prossime scelte del Ct Luciano Spalletti potrebbero mettere in difficoltà il Napoli targato Antonio Conte. Spunta la nuova rivoluzione

Un nuovo punto di partenza per la Nazionale italiana che vuole tornare a vincere dopo il pari all’Olimpico contro il Belgio. Dopo il doppio vantaggio iniziale, l’espulsione di Pellegrini verso la fine del primo tempo ha cambiato le carte in tavola. Il Ct Luciano Spalletti ha intenzionato di rivoluzionare anche l’undici di partenza: spunta la novità che riguarda da vicino anche Antonio Conte.

Conte ha continuato a lavorare a Castel Volturno per riportare in splendida forma Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha optato per la permanenza al Napoli dicendo di no alla Nazionale belga per rimettersi in sesto. Pochi minuti è spuntata tutta la verità intorno alle nuove scelte del Ct Luciano Spalletti: è scattato l’allarme per Conte. Un momento decisivo della stagione per allungare sempre di più in classifica dopo un inizio scoppiettante della squadra azzurra: ecco tutta la verità.

Napoli, il retroscena sulle scelte del Ct Spalletti

Saranno settimane intense per la squadra azzurra. Conte non vuole avere cali di concentrazione, ma spunta il retroscena sulle scelte del Ct Spalletti. Tutto può cambiare improvvisamente con il filo diretto anche con la Nazionale italiana: l’allenatore azzurro è spettatore interessato, svelato il motivo.

Il Ct Spalletti è pronto a rivoluzionare l’undici iniziale per la sfida contro Israele. Secondo le ultime indiscrezioni pronti dal primo minuto Buongiorno e Raspadori. Dopo l’espulsione di Pellegrini che salterà la prossima partita dell’Italia, ora l’attaccante azzurro potrebbe tornare a giocare titolare. Con Conte gli spazi si sono ridotti con la presenza di Romelu Lukaku: a gennaio potrebbe arrivare anche l’addio anticipato dell’ex Sassuolo.

Conte cercherà di fare tutti gli scongiuri del caso per Alessandro Buongiorno: la sua presenza è stata fondamentale al centro della retroguardia azzurra. Un rinforzo di livello assoluto per il presidente De Laurentiis che ha aggiustato così il reparto difensivo degli azzurri.

In caso di infortunio, Conte avrebbe a disposizione soltanto Marin e Juan Jesus che non vengono spesso chiamati in causa. Già a gennaio potrebbe arrivare un nuovo rinforzo per la difesa azzurra: il ds Manna è alla ricerca di un valido difensore in ottica futura. Il Napoli sarà così attento ad ogni particolare in vista delle prossime sfide di campionato: Conte vuole blindare il primo posto, ma non sarà così facile.