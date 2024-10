Napoli, intreccio con il Barcellona: arriva il bomber

Il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo colpo da novanta: spunta il retroscena con il Barcellona, ecco l’ultim’ora a sorpresa

Il presidente De Laurentiis è tornato alla carica per i top player in circolazione. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League: il Napoli ha iniziato alla grande la nuova stagione per competere con le big della Serie A. Ora spunta l’intreccio decisivo con il Barcellona per un nuovo affare sensazionale.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi colpi da urlo. Spunta l’intreccio decisivo in vista dei prossimi mesi: il presidente De Laurentiis potrebbe regalare un nuovo bomber ad Antonio Conte. Negli ultimi giorni di agosto è arrivato Romelu Lukaku: l’attaccante belga è tornato a segnare gol importanti sotto la cura dell’allenatore azzurro. Occhio al Barcellona con il retroscena decisivo per puntare in alto.

Napoli, spunta il retroscena con il Barcellona: l’ultim’ora

Un nuovo rinforzo in ottica futura per rinforzare così la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un affare da urlo per il reparto offensivo: ecco la verità in vista della prossima stagione.

Come svelato dal giornalista esperto di calciomercato di TMW, Niccolò Ceccarini, Jonathan David continua ad essere monitorato dal Napoli, ma occhio anche al Barcellona e Newcastle. Si libererà in estate dal Lille: un’occasione ghiotta di calciomercato per puntare in alto. Già nel mirino delle big d’Europa, l’attaccante canadese è pronto per il grande salto di qualità. Il Napoli proverà così l’assalto decisivo, ma sulle sue tracce c’è anche la Juventus.

Un affare a sorpresa per essere sempre più competitivi per quanto riguarda palcoscenici a livello internazionale. Il ds Manna continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato.

David resta un nome interessante per rinforzare il reparto offensivo in caso di cessioni di Raspadori e Simeone. Una rivoluzione totale per puntare a nuovi successi in Italia e all’estero: il progetto tecnico di Antonio Conte è appena iniziato.

Il Napoli sarà protagonista per i prossimi mesi con l’obiettivo di tornare a qualificarsi in Champions League. Conte è voglioso di competere con le big d’Europa alla guida della squadra azzurra per far ritornare a gioire i tifosi azzurri. Jonathan David è sempre nel mirino del presidente De Laurentiis, ma la concorrenza resta spietata per un colpo da novanta per rinforzare il reparto offensivo delle big d’Europa.