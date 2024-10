Napoli, affare con il Manchester City: duello con Guardiola

Il ds Manna è al lavoro per il futuro con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione del Napoli. Duello con Guardiola, il retroscena

Saranno mesi intensi per ritornare a far gioire i tifosi azzurri. Il Napoli ha iniziato alla grande la nuova stagione con Antonio Conte, ma spunta l’intreccio decisivo con il Manchester City. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare, ma attenzione alla nuova verità sul top player nel mirino.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Un nuovo punto di partenza con Antonio Conte per un nuovo progetto sempre più avvincente. Una rivoluzione totale a partire dall’estate per poi pensare a nuovi rinforzi di qualità: ecco anche l’assalto di Pep Guardiola in casa azzurra. Spunta il retroscena suggestivo con il Manchester City, conosciamo ogni singolo dettaglio.

Napoli, il retroscena con Guardiola: spunta la verità

Un duello a distanza con il manager spagnolo del Manchester City: scopriamo tutta la verità proveniente dalla Spagna. Subito è apparso il retroscena in ottica futura.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mundo Deportivo, il Manchester City continua a monitorare attentamente Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco del Napoli è tornato ad essere protagonista in mediana grazie alla cura di Antonio Conte. Già in passato lo stesso Pep Guardiola ha monitorato diversi calciatori di proprietà del Napoli: avrebbe voluto allenare Jorginho, che poi preferì la destinazione del Chelsea targato Maurizio Sarri.

Lobotka è nuovamente il faro del centrocampo azzurro: prestazioni da incorniciare ad inizio stagione per lo slovacco del Napoli. Conte l’ha rigenerato come del resto tutta la squadra azzurra: Pep Guardiola continua a monitorarlo per portarlo al Manchester City dopo l’infortunio di Rodri. Ormai ci siamo per chiudere subito la trattativa: sulle sue tracce c’è anche il Barcellona.

Nel post-partita contro il Como anche Cesc Fabregas ha esaltato le doti tecniche e tattiche di Lobotka: l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona l’ha potuto ammirare da vicino durante la sconfitta contro il Napoli. Un nuovo intreccio di calciomercato davvero suggestivo per arrivare così a chiudere ogni affare.

Il Napoli difficilmente si priverà del forte centrocampista slovacco: dopo una stagione da dimenticare, vestirà la maglia azzurra ancora per tante stagioni. Una voglia incredibile di conquistare nuovi trofei con il Napoli dopo lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Per tutti è semplicemente ‘Lobo’.