Napoli, ha già firmato: ADL lo regala a Conte

Il Napoli continua a pensare in grande: ADL vuole chiudere subito il nuovo colpo, ha già firmato con gli azzurri. Spunta il retroscena contrattuale

Un momento magico da vivere intensamente in vista dei prossimi mesi. La stagione del Napoli è iniziata nel migliore dei modi grazie alla rivoluzione estiva. Prima il presidente De Laurentiis sul mercato, poi Conte nello spogliatoio azzurro: ora gli azzurri hanno cambiato pelle.

La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per mettere a segno rinforzi utili in vista di gennaio. Spunta un nuovo intreccio contrattuale in ottica futura: ecco il nuovo regalo del presidente De Laurentiis ad Antonio Conte. Un nuovo affare per costruire il nuovo progetto pensando anche a nuovi colpi interessanti senza dimenticare l’esperienza all’interno dello spogliatoio azzurro. Finalmente è arrivata tutta la verità: non c’è nessun caso in ottica futura.

Napoli, affare fatto: spunta il retroscena contrattuale

Un momento decisivo per pensare in grande con il progetto di De Laurentiis che continuerà con Antonio Conte. L’obiettivo è quello di ritornare in Champions League, ma ora è spuntato già il primo affare in ottica futura: c’è già la firma, il cavillo burocratico all’interno del contratto del giocatore.

L’allenatore del Napoli ha cambiato sistema di gioco dopo un inizio stagionale con la difesa a tre. Ora con il passaggio della retroguardia a 4, ha cercato di mettere gli uomini al posto giusto. Lobotka ed Anguissa sono tornati ad essere i fari del centrocampo azzurro. Lo stesso giocatore camerunese è in scadenza nel giugno 2025: sarebbe libero se non firmasse il prolungamento contrattuale, ma non c’è nessun caso Anguissa per un motivo molto semplice.

All’interno del suo contratto il centrocampista azzurro ha un’opzione per il prolungamento da parte del club partenopeo fino al 2027. Per l’adeguamento economico ci sarà tempo per parlarne visto che avrà ancora tre anni di contratto. Il Napoli punterà ancora su di lui per tante stagione: ora è tornato a brillare grazie alla cura Conte.

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro che continua a lavorare a Castel Volturno. Durante la sosta Nazionale Lukaku e Neres hanno cercato di incrementare i carichi di lavoro: un nuovo retroscena in vista della prossima stagione. Il lavoro del Napoli è a 360 gradi per non commettere gli errori del passato.