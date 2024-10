Napoli: il nuovo Tevez per l’attacco, lo consiglia l’ex azzurro

Il Napoli lavora ad un vice Lukaku e l’ex azzurro consiglia l’ex Tevez. È un giocatore che potrebbe fare davvero al caso dei partenopei

In casa Napoli continua la ricerca di un vice Lukaku. Le ormai imminenti partenze di Simeone e Raspadori portano Manna a valutare diversi nomi per il reparto offensivo. L’idea che sta prendendo piede in questi ultimi giorni è quella di una soluzione ponte per poi in estate portare in azzurro un nome di livello. Naturalmente al momento è una semplice ipotesi visto che sono in corso le riflessioni e difficilmente si scioglieranno i dubbi fino a gennaio.

E l’ex azzurro, in un’intervista ai microfoni di Tuttosport, consiglia il Napoli di puntare sul nuovo Tevez. Un attaccante giovane e che in patria lo considerano davvero di tanto talento. Difficile che una operazione simile si possa concludere a gennaio, ma non è da escludere che i partenopei possano mettere le basi per poi completare tutto durante il calciomercato estivo.

Napoli: nome nuovo per l’attacco, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare il reparto offensivo. Come spiegato in precedenza, le partenze di Simeone e Raspadori costringeranno i partenopei a intervenire in attacco. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di una soluzione ponte in attesa dell’estate dove ci sarà quasi certamente un rinforzo di livello come ruolo di vice-Lukaku. Ma il calciomercato è molto particolare e quindi non è da escludere che alla fine i partenopei possano anticipare tutto già a gennaio per accontentare Antonio Conte.

Ad oggi i nomi in cima alla lista sono quelli di Bonny e Lucca, ma c’è un profilo che piace molto a Emanuele Calaiò e rappresenta forse la carta giusta per il Napoli. Stiamo parlando di Castro del Bologna. L’ex attaccante azzurro lo ha chiamato il nuovo Tevez e potrebbe essere magari il giocatore a sorpresa per la sessione invernale o estiva.

Precisiamo che ad oggi il Bologna non è intenzionato a lasciar partire Castro durante il calciomercato invernale e si tratta di una operazione non facile da portare a termine. Ma i ragionamenti sono in corso e non possiamo escludere un tentativo magari per l’estate. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della società azzurra per dare a Conte un vice-Lukaku di sicuro livello oltre che naturalmente molto giovane.