Napoli: colpo a sorpresa in difesa, Manna lo prende in A

Il Napoli lavora per regalare a Conte un difensore centrale. L’ultima idea arriva direttamente dalla Serie A e Manna inizia a lavorarci

Un difensore centrale per rendere la rosa ancora più competitiva. Con Juan Jesus in scadenza a fine stagione, il Napoli potrebbe decidere di sacrificare il brasiliano e dare a Conte un sostituto di assoluto livello. I nomi accostati al club partenopeo sono stati diversi negli ultimi giorni, ma per adesso non c’è stato il tanto atteso affondo decisivo. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane.

Nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un colpo in Serie A per quanto riguarda la difesa. Le quotazioni sono in forte ascesa e il Napoli valuta anche il suo profilo in ottica calciomercato invernale. Ad oggi rappresenta una semplice idea, ma non possiamo escludere che in futuro tutto si possa trasformare in una pista concreta.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per la difesa, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare il reparto difensivo. Buongiorno e Rrahmani fino a questo momento hanno dato delle garanzie, ma la volontà di Conte è quella di avere anche riserve di qualità. Le difficoltà di Juan Jesus e Rafa Marin sono ormai note e il tecnico si aspetta un centrale importante durante il calciomercato invernale. Il sogno è naturalmente Skriniar, ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Manna.

Si tratta di profili forse meno altisonanti, ma che garantiscono una certa sicurezza a Conte. Un colpo che il Napoli potrebbe chiudere in prestito per poi magari in estate andare su un nome anche mediaticamente più importante. Come riferito da Fasano, nelle ultime ore in casa partenopea sta scalando le gerarchie Ismajli dell’Empoli. Il centrale è uno di quei difensori di sicuro affidamento e al quale si arriverebbe con maggiore facilità durante un calciomercato come quello invernale.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle riflessioni. Da parte di Conte e del Napoli non c’è nessuna intenzione di accelerare e sbagliare il colpo in difesa. Ismajili piace e potrebbe essere il giocatore giusto per il reparto arretrato dei partenopei. Ma in corsa ci sono anche altri profili come quello di Bijol o di Skriniar. Senza dimenticare che in passato ADL ci ha riservato anche molte sorprese. Vedremo alla fine su chi cadrà la scelta.