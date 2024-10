Scambio decisivo: Raspadori resta in A, ma non va alla Juve

Giacomo Raspadori potrebbe restare in Serie A, ma non andare alla Juventus. Il Napoli, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di uno scambio

Queste potrebbero essere le ultime settimane di Raspadori con la maglia del Napoli. L’attaccante non rientra più nei piani di Antonio Conte e si parla molto di una sua possibile partenza già durante il calciomercato invernale. Una ipotesi da non sottovalutare se non ci sarà un utilizzo maggiore da qui fino a gennaio.

Nelle ultime ore si è parlato molto di un passaggio alla Juventus. Ma, come riferito da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis preferirebbe non cederlo ai bianconeri per diversi motivi. Ed ecco che a sorpresa potrebbe prendere piede l’ipotesi di uno scambio con un altro club di Serie A. Una operazione di calciomercato non sicuramente semplice da portare a termine, ma il Napoli un tentativo sarebbe intenzionato a farlo. Poi toccherà a Raspadori e all’altra squadra decidere se continuare oppure no questa trattativa.

Calciomercato: scambio a sorpresa, ecco Raspadori

Nonostante le diverse richieste arrivate in estate, il Napoli ha deciso di tenere Raspadori. Una scelta che, con il senno del poi, si è rivelata assolutamente sbagliata. Il calciatore, infatti, ha avuto molte difficoltà ad inserirsi negli schemi di Antonio Conte ed ora si lavora per la sua cessione. La Juventus in questo momento continua ad essere in prima fila, ma ADL non ha intenzione di cedere il giocatore ad una rivale e, soprattutto, l’idea del prestito non convince i partenopei.

Ed ecco che potrebbe prendere piede a sorpresa uno scambio. Secondo quanto riferito da Cammaroto, il Napoli starebbe ragionando di utilizzare Raspadori come pedina di cambio e chiudere una operazione con un altro club di Serie A. Affare di calciomercato non sicuramente facile da portare a termine visto che l’ex Sassuolo non ha intenzione di andare in una squadra di livello più basso, ma tutto può succedere.

In particolare, i partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di mettere sul piatto il cartellino di Raspadori per arrivare a Bonny oppure a Lucca dell’Udinese. Naturalmente sin da oggi si preannunciano due operazioni di calciomercato molto complicate visto che per ora l’ex Sassuolo non ha intenzione di andare in squadre che non lottano per traguardi importanti. Poi tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.