Napoli: Kvaratskhelia come Lukaku, ADL sorprende tutti

Il Napoli pensa ad una nuova operazione alla Lukaku. De Laurentiis ha le idee su come muoversi e ha presentato una proposta importante

Riflessioni e valutazioni in corso in casa Napoli. I partenopei si sono posti degli obiettivi da raggiungere prima della fine della stagione e De Laurentiis sarebbe pronto a fare di tutto pur di accontentare i tifosi e Antonio Conte. Naturalmente alcune cose non dipendono solo da lui e per questo motivo la fumata bianca non è assicurata.

De Laurentiis è pronto a fare un sacrificio economico enorme per cercare di raggiungere l’obiettivo e dare a Conte una certezza maggiore: ovvero Kvaratskhelia. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è pronta una operazione alla Lukaku. L’ultima parola spetterà direttamente al calciatore e, quindi, vedremo cosa succederà. Ma le intenzioni del Napoli e del presidente sono molto chiare e presto tutti i dubbi saranno definitivamente sciolti.

Napoli: contratto alla Lukaku, i dettagli

Antonio Conte ha le idee molto chiare sul Napoli del futuro. L’obiettivo del tecnico leccese è quello di non privarsi dei migliori giocatori presenti in rosa oltre che naturalmente portare in azzurro calciatori in grado di alzare il livello della squadra. Per questo motivo Manna sta lavorando su due fronti: trovare i giusti rinforzi per aumentare la qualità a disposizione del proprio tecnico e blindare i tesserati che sono ritenuti indispensabili dall’allenatore.

E c’è uno in particolare sul quale Conte spinge da tempo. Il tecnico leccese ha chiesto un sacrificio economico alla società per blindarlo e non lasciarlo partire. ADL è pronto ad accontentarlo con un contratto alla Lukaku, ma resta da capire se ci sarà il sì del diretto interessato. Naturalmente stiamo parlando di Kvaratskhelia. Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha messo sul piatto un contratto da 5 milioni di euro più corposi bonus. Una operazione simile a quella che ha portato alla firma del belga.

Ora la palla passa in mano a georgiano. Se ci sarà il via libera da parte sua, l’accordo può davvero chiudersi in poco tempo considerata la volontà del Napoli di chiudere il prima possibile. In caso contrario, i partenopei cercheranno di arrivare un compromesso, ma a quel punto sembra molto difficile arrivare al rinnovo di Kvaratskhelia. Di certo ADL sta facendo di tutto per strappare il sì del giocatore e vedremo se gli sforzi saranno premiati oppure no.