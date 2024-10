Mercato Napoli, colpo di scena a gennaio: torna l’ex azzurro

Mercato Napoli, i partenopei sono al lavoro in vista di gennaio ed in tal senso può arrivare un importante colpo di scena. L’ex azzurro, infatti, può seriamente tornare e questo rappresenta un autentico colpo di scena per la sessione di calciomercato di gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono tornati ad essere un gruppo coeso, con il lavoro che ha fatto Antonio Conte che è stato davvero impressionante da questo punto di vista. Il calciomercato da questo punto di vista è stato decisivo, dal momento che sono arrivati calciatori di assoluto valore e che hanno avuto subito un impatto importante.

In tal senso, tante cose sono cambiate negli ultimi mesi ed è stato un periodo di porte girevoli, come si suol dire. Un calciatore, però, che da poco ha salutato Napoli e che sta giocando poco può tornare, proprio in virtù delle poche occasioni che gli sono state fin qui concesse in questa sua nuova avventura lontano dal Vesuvio.

Mercato Napoli, occhi puntati sul grande ritorno

I ritorni nel calcio non hanno mai avuto, al netto di poche eccezioni, grandi fortune, ma ovviamente ogni storia è a sé e non si deve di certo commettere l’errore di procedere per luoghi comuni. In tal senso il Napoli non si ferma davanti a queste dicerie ed anzi adesso sta pensando di riportare in azzurro una vecchia conoscenza del club.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, il Napoli sta valutando l’ipotesi di affidare alle mani di Antonio Conte Elijf Elmas, che ha salutato solo 10 mesi fa e che però in terra tedesca al Lipsia non ha trovato praticamente mai spazio. La sua duttilità, infatti, nel 4-2-3-1 del tecnico leccese, può essere davvero una manna dal cielo.

Napoli, sta trovando poco spazio: può tornare in azzurro

In questa stagione 2024/2025 non ha mai giocato in Bundesliga, a conferma di come in casa Lipsia si tratti di un profilo a dir poco non prioritario. Di certo non è in cima alle gerarchie del suo allenatore.

Conte sembra apprezzare particolarmente, come detto, la duttilità di Elmas e magari si potrebbe ragionare sull’ipotesi di accoglierlo con la formula del prestito. Soluzione, questa, che permetterebbe al Lipsia di provare a dare nuovo vigore ad un investimento comunque di 24 milioni di euro che ora si sta svalorizzando.