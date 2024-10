Napoli, allarme McTominay con la Scozia: Conte in ansia

In casa Napoli scatta l’allarme relativo a Scott McTominay, impegnato con la Nazionale scozzese e diventato già un perno in casa Napoli. In tal senso, arriva una notizia che rappresenta un autentico motivo di preoccupazione per Antonio Conte dopo la recente partita. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Lo scozzese ha impiegato pochissimo tempo a calarsi nella realtà napoletana, risultando immediatamente decisivo. Troppo importanti, in tal senso, le sue doti, che lo rendono un centrocampista praticamente perfetto per quelle che sono le esigenze di Antonio Conte, che infatti ha già fatto intendere che non ci rinuncerà mai.

A meno, ovviamente, di esigenze particolari. In ogni caso, quanto sta facendo McTominay di partita in partita conferma la bontà di questa operazione da parte del Napoli ma ora, dopo la gara che lo ha visto protagonista con la sua Scozia, scatta l’allarme in casa Napoli che mette in maniera inevitabile Antonio Conte in ansia.

Allarme per lo scozzese: situazione da tenere sotto osservazione

Conte per il momento lo ha provato sempre nella posizione di trequartista alle spalle della punta, proprio per sfruttare da una parte le sue capacità di inserimento, dall’altra le sue doti di corsa nel momento in cui c’è da ripiegare e da dare manforte al centrocampo. In tal senso, le ultime notizie riguardano la gara con la Nazionale.

Sia McTominay che Gilmour hanno giocato 90 minuti nella partita persa dalla Scozia contro la Croazia. Ma se da un lato il regista ha reso alla grande, con una precisione nei passaggi del 90% circa, il numero 8 del Napoli ha deluso, dal momento che è stato molto impreciso. Ed in tal senso arriva un campanello d’allarme non di poco conto per Conte.

Napoli, preoccupa McTominay dopo la partita con al Scozia

Bisognerà vedere, infatti, se nei prossimi impegni saranno confermate queste difficoltà da parte di Scott McTominay, dal momento che potrebbero essere frutto di un affanno di natura fisica visti gli enormi sforzi chiesti dal Napoli di Antonio Conte.

Già contro il Como, infatti, nella ripresa lo scozzese era apparso in delle difficoltà non di poco conto, dal momento che sembrava in affanno. La gara con l’Empoli in tal senso sarà una prova non di poco conto, dal momento che si aspettano risposte non di poco conto.