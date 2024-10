Mercato Napoli, nome nuovo per Conte: colpo da 90 dal Tottenham

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano già in vista del futuro per accontentare Conte ed in tal senso arriva un importante colpo di scena. Il tecnico ha chiesto un colpo da 90 che arriva direttamente dal Tottenham e che rappresenterebbe un innesto di primissimo piano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo un lavoro di straordinario livello, in ogni ambito. Dopo i disastri della passata stagione, tutto è tornato al proprio posto, con De Laurentiis che ha capito che non può procedere senza circondarsi di collaboratori di esperienza e con delle doti importanti. Ed in tal senso è stato decisivo Giovanni Manna con il suo lavoro.

In sede di calciomercato la società ha operato molto bene, ma da questo punto di vista la rivoluzione che è stata messa in piedi e che è solo partita in questa estate. In tal senso, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza una ulteriore prova di forza dal momento che ora nel mirino ci sarebbe un colpo da 90 che arriva direttamente dal Tottenham.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Tottenham

Dopo gli ottimi risultati della passata stagione, quest’anno il Tottenham sta facendo fatica e non poco e per questo addirittura qualche volta si è vociferato di un esonero da parte di Postecoglou. Proprio per questo motivo sta prendendo piede, a quanto pare, una grande occasione di mercato in casa Napoli.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, con il futuro di Meret tutto da scrivere in relazione al rinnovo di contratto, il Napoli ha messo gli occhi su Guglielmo Vicario, titolare inamovibile al Tottenham ed idolo incontrastato della tifoseria, che ormai si fidano ciecamente delle sue doti da portiere che lo hanno reso da tempo un portiere nel giro anche della Nazionale.

Napoli, occhi sul talento del Tottenham: colpo da 90

Si tratta di una pista che può prendere piede, per ovvie ragioni, solo nel caso in cui dovesse arrivare una rottura definitiva con Alex Meret, con il quale restano in piedi le trattative per il rinnovo.

La strada, in ogni caso, per arrivare a Venom Vicario è a dir poco complicata, dal momento che ormai l’ex Empoli è un titolare inamovibile al Tottenham, che storicamente rappresenta sempre una bottega molto cara. Si attendono sviluppi, ma si tratta di un portiere capace di esaltare il Maradona.