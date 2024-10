Osimhen in Serie A, svolta: il bomber vicino alla firma

Victor Osimhen resta uno dei bomber più forti in assoluto ed ora arriva la svolta per il suo ritorno in Serie A, con una maglia diversa, ovviamente, da quella del Napoli. Il bomber, infatti, è pronto a firmare ed i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Senza ombra di dubbio a livello internazionale allo stato attuale delle cose il nigeriano è una delle eccellenze tra i centravanti. Il suo potenziale è davvero di enorme profilo, anche se alcuni comportamenti sopra le righe spesso lo hanno messo al centro di bufere, mediatiche e non solo.

Da tempo si parla in maniera concreta della possibilità di vederlo sbarcare in Serie A ed in tal senso tali indiscrezioni non piacciono di certo ai tifosi del Napoli, che temono di dover fare i conti con lui da avversari. In tal senso per il ritorno di Victor Osimhen in Italia arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere di che si tratta.

Il nigeriano in Serie A, arriva la svolta

Al Galatasaray fino a questo momento le cose per lui non sono andate benissimo, dal momento che ha avuto qualche passaggio a vuoto in termini di prestazioni ed allo stesso tempo ha poi rimediato un infortunio. Da cui adesso si sta sforzando di guarire. In sede di calciomercato si continua a parlare di lui e di un possibile ritorno in Serie A.

La squadra che sembra maggiormente interessata alle prestazioni di Victor Osimhen tra i club italiani è la Juventus di Thiago Motta, che però, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, adesso sta facendo sul serio per Jonathan David, bomber del Lille che in estate si svincolerà e che rappresenta un profilo che piace a Giuntoli sin dai tempi di Napoli.

Osimhen nuovamente in Italia: il bomber vicino alla firma

Inoltre, i bianconeri stanno cercando anche un altro profilo come alternativa e si tratta di Calvert-Lewin, bandiera dell’Everton ed anche lui con il contratto in scadenza nel 2025.

Insomma, sono questi i due profili che piacciono alla Juventus e ci fa capire anche che la volontà è di prendere il nuovo bomber a parametro zero. Sono decisamente fuori portata i 75 milioni richiesti dal Napoli per Victor Osimhen.