Osimhen in una big: annuncio dalla Spagna, sorride ADL

Victor Osimhen continua a sorprendere con il Galatasaray e le sue prestazioni fanno sorridere ADL. L’ultimo annuncio dalla Spagna

È un Victor Osimhen rinato al Galatasaray. Dopo un anno non semplice con il Napoli, il nigeriano ha ritrovato il suo habitat naturale in Turchia e le prestazioni lo stanno premiando. Sicuramente l’infortunio avuto nelle ultime settimane ha un po’ frenato l’ex Napoli, che ora è pronto a tornare in campo per proseguire il percorso di crescita e dimostrare tutto il suo valore. Il suo obiettivo è sempre quello di riprovare il prima possibile in una big, ma la strada è lunga.

E dalla Spagna arriva un annuncio molto importante anche in ottica calciomercato estivo. Parole che fanno sicuramente molto felice anche De Laurentiis. Naturalmente la strada è molto lunga e per questo motivo può cambiare tutto. Ma le idee nel nigeriano sono molto chiare e la speranza da parte dell’attaccante è che si possa raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Calciomercato: Osimhen in una big, la notizia dalla Spagna

Victor Osimhen ha accettato la Turchia per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Lo scorso anno al Napoli ha avuto molte difficoltà e il suo primo obiettivo è sicuramente quello di ritornare ai livelli che noi conosciamo. E le prime risposte sono assolutamente positive. L’attaccante finalmente si sta ritrovando ed ora c’è la possibilità di riuscire a raggiungere anche il traguardo prefissato ad inizio stagione.

Come riportato dal Mundo Deportivo, Osimhen sta disputando una grande stagione con il Galatasaray e questo potrebbe portare le big a fiondarsi su di lui in chiave calciomercato estivo. Sicuramente una bellissima notizia anche per De Laurentiis, che spera di poter guadagnare una cifra molto importante dalla sua cessione. Di certo le prestazioni di alto livello potranno aiutare molto al presidente dei partenopei a raggiungere l’obiettivo. La strada è comunque lunga fino a giugno e ancora tutto può succedere.

Il Galatasaray punta ad un riscatto, ma le idee dell’attaccante sono diverse. La speranza da parte sua è quella di ritornare il prima possibile in una big e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Ma di certo Osimhen si preannuncia uno dei protagonisti del calciomercato estivo. La Juventus e non solo alla finestra e presto tutti i dubbi saranno definitivamente sciolti.