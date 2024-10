Napoli: arriva il talento azzurro, c’è il sì del giocatore

Il Napoli ha sempre guardato con molta attenzione ai giovani talenti. Ed ora un giocatore azzurro potrebbe tornare di moda. Le ultime

Antonio Conte ha sempre dato uno sguardo particolare ai giovani talenti. Nelle sue rose non sono mancati mai giocatori destinati ad una carriera importante e lo sta confermando anche in questa esperienza al Napoli. È vero che magari molti di loro non riescono a trovare spazio, ma allenarsi con i big consente comunque di crescere e di maturare oltre che naturalmente farsi trovare pronti quando chiamati in causa.

E presto in casa Napoli potrebbe arrivare un nuovo talento azzurro. Al momento è solo una semplice idea, ma da parte del diretto interessato c’è stata una apertura a trasferirsi già durante il calciomercato invernale. L’ultima parola spetterà a Conte, ma è un nome che da tempo stuzzica i partenopei e non possiamo escludere che ora decidano di affondare il colpo per regalarlo al proprio allenatore.

Calciomercato Napoli: apre al trasferimento, Manna ci pensa

I ragionamenti in casa Napoli su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte sono in corso ormai da tempo. Le priorità il tecnico le ha individuate, ma le uscite potrebbero essere diverse e, di conseguenza, non è da escludere la possibilità che i partenopei possano comunque piazzare altri colpi per rendere la rosa ancora più completa. E un nome è pronto a tornare in auge per quanto riguarda gli azzurri.

La partenza di Folorunsho (Lazio in pole position) potrebbe spingere comunque i partenopei a muoversi per sostituirlo e regalare a Conte una sorta di jolly di centrocampo in questo calciomercato invernale. Uno dei profili in grado di ricoprire alla perfezione questo ruolo è sicuramente Simone Pafundi. L’ex Udinese è stato accostato anche in passato al Napoli e in un’intervista a Cronache di Spogliatoio ha confermato la sua volontà di ritornare in Serie A già a gennaio per dimostrare di valere.

Naturalmente nelle sue intenzioni c’è quella di trovare continuità e ad oggi questa sembra impossibile con il Napoli. Ma non è da escludere che i partenopei decidano di prendere Pafundi dal Losanna e magari darlo in prestito per poi a giugno portarlo nuovamente in rosa. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e delle idee. Vedremo se nelle prossime settimane il tutto si potrà trasformare in realtà.