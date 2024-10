Napoli: primo colpo a gennaio, l’indizio social

Il Napoli pensa già al calciomercato invernale. Spunta un indizio social sul possibile acquisto da parte dei partenopei. I dettagli

Weekend di riposo, ma anche di riflessione in casa Napoli. Il primo posto in classifica conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Allo stesso tempo Conte è consapevole che la strada è molto lunga per raggiungere il traguardo finale ed è pronto a chiedere alla società uno sforzo economico per completare la rosa. Le priorità sono ben chiare anche se non è da escludere che si possa dover chiudere altri colpi. Molto dipenderà dalle uscite.

E su uno dei possibili colpi durante il calciomercato invernale spunta l’indizio social. Non è un mistero che il giocatore piace ad Antonio Conte e al Napoli. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e suggestioni. Ma non possiamo escludere che già nelle prossime settimane si possa passare a qualcosa di più. Non ci resta che aspettare e capire come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: indizio social, è lui il primo colpo?

In casa Napoli si mantiene il massimo riserbo sui reali obiettivi. I nomi che circolano non mancano, ma Manna in questo momento preferisce lavorare sottotraccia per non dare vantaggi agli avversari e anche provare a chiudere nel minor tempo possibile i rinforzi richiesti da Antonio Conte per provare a rinforzare la rosa. Al momento siamo, come precisato in precedenza, nel campo delle ipotesi, ma tutto può ancora succedere.

La priorità ad oggi è rappresentata dall’esterno destro, ma c’è anche l’ipotesi di un centrale soprattutto in caso di una partenza di Rafa Marin o Juan Jesus. Sui reali obiettivi del Napoli in quel ruolo c’è grande riserbo, ma un nome stuzzica molto i partenopei e il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione giusto per prenderlo. Naturalmente stiamo parlando di un Skriniar che ormai non rientra più nei paini del PSG.

E a rilanciare l’ipotesi di Skriniar al Napoli è l’ex capitano azzurro Bruscolotti. In una storia su Instagram pubblica una foto del difensore slovacco sullo sfondo azzurro con la scritta “potrebbe essere il difensore che i partenopei cercano”. Al momento, come scritto in più di un’occasione, siamo nel campo delle ipotesi. Ma il giocatore piace tanto a Conte e il Napoli ci sta pensando. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.