Donnarumma al Napoli: annuncio a sorpresa, cosa sta succedendo

Gianluigi Donnarumma al Napoli: una notizia improvvisa e assolutamente a sorpresa. Ecco cosa c’è di vero in questa possibilità

Il Napoli in questo momento ha due portieri che danno sicurezza come Meret e Caprile. Nelle ultime ore, però, è uscita l’ipotesi di vedere Gianluigi Donnarumma vestire la maglia azzurra. Per lui, nato a Castellammare di Stabia, sarebbe un ritorno a casa anche se calcisticamente non è mai stato tesserato per la squadra partenopea. Ad oggi è più una suggestione che qualcosa di reale, ma il mondo del pallone ha sempre regalato sorprese e mai dire mai.

Per adesso il presente di Donnarumma si chiama Paris Saint-Germain. Il portiere è sempre più una certezza dei parigini e da parte dei francesi non c’è nessuna intenzione di cedere il portiere italiano. Si era parlato in passato della possibilità di una cessione per incomprensioni con Luis Enrique. Poi tutto è rientrato e l’estremo difensore azzurro è ancora a difendere i pali della squadra della capitale della Francia.

Donnarumma al Napoli: solo in un caso

De Laurentiis ci ha sempre sorpreso con dei colpi ad effetto, ma in questo momento l’ipotesi di Donnarumma al Napoli sembra essere più fantacalcio che altro. C’è comunque una ipotesi da tenere in considerazioni magari già a partire dalla prossima estate oppure alla fine di questo triennio: ovvero la presenza di Antonio Conte. Se il tecnico leccese riporterà i partenopei ai livelli di un tempo, allora l’ipotesi Gigio non è così campata in aria.

Senza dimenticare che Donnarumma potrebbe nel giro di poco tempo magari avere voglia di ritornare nuovamente in Serie A e per areanapoli.it l’ipotesi Napoli è da tenere in considerazione. Il sito sottolinea come in un prossimo futuro non è assolutamente da escludere la possibilità del portiere italiano in azzurro. Al momento, come precisato in precedenza, siamo solamente nel campo delle grandi suggestioni visto che non c’è una trattativa. Magari una pazza idea di Conte sì, ma nessun contatto o altro.

Poi in futuro tutto può succedere. Il calcio è molto particolare e il rapporto tra Donnarumma e la sua terra resta comunque molto forte. Magari anche il portiere un giorno potrebbe prendere in considerazione l’occasione di tornare a casa e provare a vincere anche nella regione dove è nato. Per il momento è solo una ipotesi, ma si sa: sognare non costa nulla. Dopo vedremo se resterà tale o si trasformerà in realtà.