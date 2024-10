Serie A, colpo a sorpresa dagli svincolati: è fatta

Il rendimento deludente ed un’infermiera piena hanno portato la dirigenza a correre subito ai ripari in vista del rientro dalla sosta.

Stando alle ultime notizie, infatti, la proprietà ha ascoltato il grido di aiuto dell’allenatore andando a prelevare dagli svincolati l’attaccante, che andrà a rinforzare un reparto cortissimo per via dei tanti infortuni fino a qui registrati. La speranza è che ovviamente possa essere l’innesto giusto, anche se alla fine i tifosi si aspettavano un nome diverso considerato anche il momento che sta attraversando la squadra.

Al momento, comunque, manca ancora l’ufficialità, quindi tutto è possibile, anche se l’impressione è che si possa trattare di una mera questione di tempo, se non addirittura ora, visto che le parti avrebbero anche già definito gli ultimi dettagli dell’accordo.

Rinforzo in attacco: arriva dagli svincolati

Mancheranno anche poco più di due mesi a gennaio, ma è sempre calciomercato considerando il fatto che ci sono a piede libero giocatori che potrebbero ancora fare la differenza. Questa lista però presto subirà una modifica, visto e considerato che l’attaccante si appresta a vestire una delle maglie più iconiche della Serie A.

Manca ancora l’ufficialità, ma l’impressione, come anticipato, è che alla fine il tutto si definirà nelle prossime ore, visto e considerato che il giocatore ha anche già stabilito i termini del contratto con la società. Le firme arriveranno dunque a stretto giro, con l’attaccante che punta ad iniziare ad allenarsi sin da subito con i suoi nuovi compagni di squadra così da essere subito disponibile per la prima partita al rientro dalla sosta per le Nazionali. Forse le sue condizioni atletiche, più che fisiche, saranno oggetto di studio da parte dello staff tecnico e medico, ma già il fatto che l’allenatore avrà un attaccante in più sul quale fare affidamento fa tirare un enorme sospiro di sollievo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di tuttonapoli.net, l’ex Ternana e Cagliari Gaston Pereiro è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone ha deciso di accelerare proprio in queste ore per il classe ’95 dopo i tanti infortuni che hanno colpito il reparto offensivo della formazione di Alberto Gilardino.

È fatta per l’attaccante: i dettagli

Il Genoa è prossimo ad ufficializzare Gaston Pereiro come nuovo acquisto. Nel corso di questi giorni si è parlato tanto anche di Balotelli sul fronte Grifone, ma dirigenza e staff tecnico hanno deciso di virare su un attaccante con caratteristiche completamente diverse rispetto all’italiano così da continuare a dare fiducia ad Andrea Pinamonti.

Nei piani del Genoa, comunque, Gaston Pereiro non è un rimpiazzo, anche se la durata del contratto non lo lascerebbe intendere. L’ex Cagliari firmerà con il club rossoblù fino al termine della stagione, anche perché un’eventuale conferma sarà tutta da meritare dopo le ultime due deludenti esperienze in carriera.