Primi malumori a Napoli, è colpa di Conte: ha chiesto la cessione

Sono nati i primi malumori in quel di Napoli. Il calciatore, scontento per il trattamento che gli starebbe riservando Conte, avrebbe preso una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’azzurro avrebbe chiesto la cessione al club nel prossimo calciomercato invernale. O le cose cambiano in fretta, anche a livello di impiego, o non c’è altra soluzione ed ipotesi che separarsi per il bene di tutti, sennò c’è il rischio di mandare all’area quanto di buono e bello è stato fatto nel corso degli anni.

Da qui a gennaio comunque mancano ancora poco più di due mesi, quindi le cose potrebbero anche cambiare, chissà, ma per il momento l’impressione è che il rapporti fra le parti sia oramai giunto ai minimi termini.

Ha chiesto la cessione al Napoli

Quando hai una squadra forte e completa il rischio che ci possa essere qualche giocatore scontento c’è, soprattutto se non si gioca in Europa e quindi le possibilità di ruotare si abbassano di tantissimo. Poi lì è compito dell’allenatore saper gestire il gruppo, cosa che Antonio Conte starebbe facendo alla grande, eccetto con uno in particolare.

Stando alle ultime notizie, infatti, in più occasioni l’azzurro si sarebbe rivolto ad agente e famiglia lamentandosi dell’impiego e del trattamento che gli starebbe riservando il salentino. Una situazione delicata che ha inevitabilmente generato dei malumori fra le parti, che nel prossimo calciomercato invernale potrebbero addirittura separarsi, visto e considerato che sembrerebbe essere questa la volontà quantomeno del giocatore.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Mattino, il Cholito Simeone starebbe spingendo per trovare maggiore spazio, motivo per il quale avrebbe chiesto la cessione a gennaio. Epilogo tanto scontato quanto inevitabile questo, al punto che il figlio d’arte avrebbe addirittura parlato con zia Natalia, la sorella di papà Diego, invitandola a trovargli una nuova sistemazione per questa seconda parte di stagione.

Lascia Napoli a gennaio: svelata anche la destinazione

Le strade del Cholito Simeone e del Napoli sono destinate a separarsi nel prossimo calciomercato invernale. A fronte dello scarsissimo minutaggio di questo inizio di stagione, l’attaccante argentino avrebbe deciso di chiudere la cessione per trovare maggiore spazio altrove.

La Serie A sembrerebbe essere ancora nel suo destino, visto e considerato che un tentativo concreto per lui lo potrebbe fare il Torino, considerato il grave infortunio rimediato dall’ex Napoli Zapata. Il club granata, però, non sembrerebbe essere l’unico sulle tracce di Simeone, visto e considerato che Il Mattino oggi ha anche parlato di Liga spagnola per il figlio d’arte, campionato dove il Cholito ritroverebbe eventualmente suo papà Diego, ma da avversario. Il Napoli dal canto suo sarebbe disposto a lasciarlo partire ma ad una sola condizione: che venga accontentata la richiesta da (almeno) 15 milioni di euro per il suo cartellino.