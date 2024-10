Napoli, colpo a sorpresa dalla Francia: lo manda McTominay

La squadra ha dimostrato di essere già competitiva di suo, ma il Napoli avrebbe in mente un colpo per il prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Manna starebbe monitorando la situazione relativa ad una giovane promessa del campionato francese, giocatore sul quale garantirebbe addirittura Scott McTominay, considerati gli anni passati insieme al Manchester United. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché gennaio dista poco più di due mesi, ma il Napoli si starebbe già iniziando a muovere così da evitare di farsi trovare impreparato al momento opportuno.

Nel frattempo Antonio Conte avrebbe anche già approvato l’operazione, visto e considerato che per le caratteristiche di cui gode, il giocatore rappresenterebbe essere il tassello di un puzzle praticamente quasi completato.

Il Napoli pesca dalla Francia: garantisce Scott McTominay

È ancora presto per parlare di calciomercato, anche perché mancano poco più di due mesi all’inizio della finestra invernale di trasferimenti, eppure in casa Napoli il direttore sportivo Manna, Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis starebbero già iniziando a lavorare sotto questo fronte.

A dirla tutta, considerati gli investimenti fatti in estate ed i risultati fino a questo momento ottenuti dalla squadra, la formazione azzurra avrebbe bisogno giusto di qualche accorgimento a gennaio per completarsi ed essere ancora più forte. Per questo motivo non sarebbero in programma operazioni da copertina, o almeno questo è quello che si crede. Come spesso capita, però, il Napoli è pronto a stupirci, visto e considerato che il club partenopeo sarebbe pronto a puntare su uno dei giocatori più decisivi del campionato francese, ex compagno di squadra di Scott McTominay al Manchester United fra le altre cose.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Mattino questa mattina in edicola, il Napoli starebbe monitorando con attenzione il profilo di Angel Gomes, centrocampista del Lille classe 2000 che fino a questo momento ha collezionato 9 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei Les Dogues, mettendo a referto anche un gol ed un assist, entrambi in Ligue 1.

Colpo Napoli a centrocampo: colpo a parametro zero

Il Napoli ha puntato Angel Gomes del Lille. A confermarlo questa mattina il quotidiano Il Mattino, che ha anche scritto di come il ds Giovanni Manna si stia iniziando già a muovere di conseguenza, visto che l’inglese classe 2000 rappresenterebbe essere un’opportunità non indifferente da sfruttare prima che sia troppo tardi.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino di Angel Gomes dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, 28 per l’esattezza, ma l’ex Manchester United potrebbe approdare a Napoli addirittura a parametro zero, considerata la scadenza del suo contratto con il Lille il prossimo giugno. Da capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, con il club azzurro che potrebbe anche pensare di anticipare i tempi, e la concorrenza, versando un conguaglio nelle casse dei francesi a gennaio così da mettere subito a disposizione di Antonio Conte Gomes.