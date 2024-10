Napoli, infortunio grave in Nazionale: svelati i tempi di recupero

A fronte del prossimo impegno in campionato, per tifosi ed allenatore non poteva arrivare notizia peggiore da questa sosta per le Nazionali.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore è stato costretto ad abbandonare il ritiro della propria rappresentativa per via di un infortunio che verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni, ma che inevitabilmente lo mette in dubbio per la prossima partita di Serie A. La speranza è che le condizioni del giocatore possano non essersi aggravate nel mentre, ed il fatto che sia già tornato può solo che essere un bene, ma solo i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore potranno fare chiarezza sulla situazione.

Infortunio grave in Nazionale: svelate le sue condizioni

Brutte notizie arrivano per allenatore e squadra da questa sosta per le Nazionali. Uno dei perni della formazione titolare, infatti, è stato costretto a rientrare anzitempo per via di un problema che lo staff medico valuterà con attenzione nel corso delle prossime ore.

Il calciatore verrà sicuramente sottoposto ad una serie di accertamenti che potranno fare chiarezza sulle condizioni, che al momento preoccuperebbero e non poco in vista dei prossimi impegni in campionato della squadra. La speranza è che il giocatore possa rientrare già per Empoli-Napoli, ma le sensazioni al momento sono piuttosto negative, anche perché la zona interessata potrebbe dargli fastidio per un po’ di tempo se non lavorata bene, oltre che esporlo a ricadute che sembrerebbero essere quasi scontate.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Empoli Channel, nei prossimi giorni verrano valutate ed approfondite le condizioni di Mattia Viti, difensore centrale ex Nizza, oggi in forze e perno centrale della difesa dell’Empoli di Roberto D’Aversa, costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro dell’Italia U21 per un infortunio alla schiena. L’allenatore dei toscani, dal canto suo, freme dalla voglia di saperne di più, anche per capire come studiare e preparare la prossima partita di campionato, quando al Castellani sarà ospite il Napoli di Antonio Conte.

L’infortunio preoccupa in vista di Empoli-Napoli: i tempi di recupero

Al momento non si possono tirare le somme, ma una cosa è certa: Mattia Viti è in dubbio per Empoli-Napoli. L’infortunio alla schiena potrebbe impedire al difensore classe 2002 di essere della partita, anche se Roberto D’Aversa spera che in realtà la situazione possa essere meno grave di quanto effettivamente ci si possa immaginare.

Una risposta del genere la si potrà però avere solo nel momento in cui il giocatore si sottoporrà ai soliti controlli di routine, in programma ad inizio della prossima settimana.