Napoli, allarme Kvara in Nazionale: Conte in ansia

In casa Napoli scatta l’allarme Kvara dopo la partita disputata durante la sosta per le Nazionali con la sua Georgia. Quanto accaduto non può non mettere in ansia Antonio Conte, per la ripresa della Serie A della prossima settimana ma anche in prospettiva futura. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il georgiano, senza alcun dubbio, rappresenta la stella più brillante in casa Napoli dal momento che è il calciatore che ha maggiore qualità e più inventiva in zona offensiva. In questo avvio di stagione è stato molto altalenante, alternando delle prestazioni sontuose ad altre prove sicuramente meno brillanti, per usare un eufemismo.

In tal senso, i pensieri di molti, davanti ad una situazione come questa, non può non andare al discorso relativo al rinnovo con il club di De Laurentiis. Al momento le trattative, nonostante gli sforzi del Napoli, sembrano essere ferme, dal momento che le richieste dell’agente del calciatore sono fuori portata per il budget dei partenopei. Ed ora suona l’allarme in Nazionale.

Il georgiano preoccupa: ecco le ultime notizie

Con il Napoli al primo posto, ovviamente, la mente di tutti non può non andare allo Scudetto, anche in virtù del fatto che non c’è l’ostacolo rappresentato dalle coppe europee. Per riuscire in questa impresa serve il miglior Kvara ed in tal senso arrivano allarmi direttamente dalla Georgia.

Dopo le ultime prestazioni in maglia azzurra al di sotto delle aspettative, Khvicha Kvaratskhelia nella gara tra la sua Georgia e l’Ucraina ha fatto molta fatica e non ha praticamente mai inciso. Per di più, all’89’ è stato colto in fuorigioco nell’azione che ha portato al gol del pareggio di Davitashvili, annullato poi dal VAR.

Kvara in Nazionale, sale la preoccupazione per mister Conte

Un’ulteriore prestazione opaca da parte del suo talento più importante non avrà certo fatto piacere ad Antonio Conte. Ciò che desta maggiori preoccupazioni è il fatto che il georgiano sembra nervoso e per questo anche le sue giocate vengono condizionate da uno stato mentale non ottimale.

Kvara dovrà rimettersi in sesto ed in piedi ed il prossimo impegno della Nazionale georgiana è già una occasione per rialzarsi e per tornare a brillare. Ne ha bisogno il suo Paese e, dopo la sosta per le Nazionali, ne avrà bisogno il Napoli. Che questi diventino solo dei campanelli d’allarme e niente più.