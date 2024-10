Mercato Napoli, colpo in mediana: affare low cost per l’inglese

Mercato Napoli, la dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare anche la linea mediana ed ora la svolta in vista di gennaio arriva. Occhi puntati, in tal senso, sul talento inglese da affidare alle mani di Antonio Conte. Si tratta di un profilo di alto livello che può arrivare anche a dei costi contenuti.

E’ stata una sessione estiva di enormi sforzi da parte del Napoli, che nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen è riuscito ad accontentare Antonio Conte in quasi tutte le sue richieste. E non era per niente scontato che ciò accadesse. Nonostante questo, però, anche a gennaio è lecito immaginare che ci saranno delle operazioni in entrata.

La squadra, infatti, pur avendo fatto un netto upgrade, mentalmente e non solo, rispetto alla passata stagione, non è ancora completa e per questo il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna non si è praticamente mai fermato. In tal senso, gli azzurri adesso hanno messo nel mirino il talento inglese.

Mercato Napoli, altro rinforzo in mediana per Conte

In mezzo al campo, infatti, oltre agli arrivi di Scott McTominay e di Billy Gilmour, sono stati trattenuti Lobotka ed Anguissa, oltre a Folorunsho, che nel 4-2-3-1 è una alternativa più che valida sulla trequarti. Manca, però, qualcosa nella diga davanti alla difesa e per questo il club si sta guardando attorno.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Angel Gomes, talento inglese attualmente in forza al Lille dopo la trafila fatta nelle giovanili del Manchester United. Si tratta di un nome molto interessante e che può arrivare a condizioni davvero molto vantaggiose.

Napoli, occhi puntati sul talento inglese: colpo low cost

Classe 2000, nasce come trequartista ma sa agire senza particolari difficoltà sia da mezzala che da mediano, dal momento che ha grandi doti di corsa. Il Napoli lo sta seguendo da tempo e potrebbe essere una pista calda in caso di cessione di Folorunsho, con Raspadori che in tal caso sarebbe l’unica alternativa a McTominay come trequartista centrale.

Come detto, le condizioni sono favorevoli dal momento che Angel Gomes ha il contratto in scadenza con il Lille nel 2025 e, per il momento, tutto tace sul fronte rinnovo. Gennaio potrebbe dunque essere l’ultima occasione per i francesi per far cassa e dovrebbero ridimensionare le loro richieste.