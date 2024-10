McTominay unico in Serie A: le statistiche lasciano di stucco

Scott McTominay ha avuto un impatto devastante sulla Serie A sin dal primo secondo di gioco. Ci sono delle statistiche che, però, vanno a spiegare per quale motivo il calciatore ex Manchester United è così unico nel nostro campionato. I numeri in tal senso lasciano davvero tutti di stucco.

E’ stato forse l’acquisto più importante, insieme a quello di Romelu Lukaku e di Alessandro Buongiorno, nella sessione di calciomercato del Napoli. Sono loro i tre pilastri inseriti nella squadra allenata da Antonio Conte per consegnare agli archivi i disastri della passata stagione. Ed il campo ha dato ragione a tutto lo staff tecnico.

I tre calciatori in questioni sono stati fondamentali fino a questo momento, risultando eccellenti praticamente in ogni statistica. Ci sono, però, alcuni dati che è giusto sottolineare per capire quanto Scott McTominay sia unico nel suo genere in Serie A. Per quanto riesce a dare, sempre infatti fare uno sport a parte.

Lo scozzese unico in Serie A: i numeri

Le polemiche dopo la sua cessione sono state tantissime in casa Manchester United e da quelle parti, dove i palati sono raffinati, non è stata per niente condivisa la scelta di lasciar partire lo scozzese. E questo la dice lunga sul suo enorme valore. Anche in termini di carisma. Ma la sua importanza va anche oltre.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è un dato che riguarda Scott McTominay che lascia tutti di stucco. Nelle tre partite fin qui disputate, infatti, con la maglia del Napoli lo scozzese è sempre stato il calciatore che ha percorso più km tra quelli in campo. 12,815 contro la Juventus, 12,353 con il Monza e 12,4 con il Como. E la media fa paura.

McTominay, nessuno come lui in Italia: le statistiche impressionano tutti

In Serie A, infatti, nessuno vanta una media del genere. E’ il migliore in assoluto da questo punto di vista, con alle sue spalle Remo Freuler del Bologna e Robin Gosens della Fiorentina.

Dati ancor più impressionanti se si tiene in considerazione il suo contributo in zona gol nonostante i tanti km percorsi. Tra Serie A e Coppa Italia, infatti, McTominay ha segnato 2 gol ed ha realizzato un assist in 5 partite giocate. Non sembra conoscere la fatica e non perde mai lucidità.