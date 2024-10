Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie B: beffato Giuntoli

Mercato Napoli, il direttore sportivo Manna si mette all’opera per un colpo del tutto inatteso che arriva direttamente dalla Serie B. E’ un calciatore che sta facendo estremamente bene e per il quale rischia la beffa anche Cristiano Giuntoli, che aveva già posato i propri occhi su di lui. Andiamo a vedere le ultime.

In vista di gennaio, come è noto, tra gli azzurri bisogna fare delle valutazioni molto approfondite. Sono tante, in tal senso, le questioni da risolvere, così come sono tanti anche gli aspetti da tenere in considerazione. In primis quello di natura economica, dopo gli enormi sforzi fatti in estate senza delle adeguate uscite.

Per questo motivo nella sessione invernale molto dipenderà dalle cessioni che saranno realizzate ed in tal senso i due nomi da tenere maggiormente in considerazione sono quelli di Folorunsho e di Victor Osimhen, che è attualmente in prestito al Galatasaray ma che resta di proprietà del Napoli. In tal senso, in vista di gennaio arriva la svolta col possibile affare dalla Serie B.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie B

Come è noto, la Serie B rappresenta un campionato spesso sottovalutato ma che è una autentica fucina di talenti. Adesso il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna sta lavorando per provare un colpo proprio dalla cadetteria, dal momento che un rinforzo di questo tipo serve a mister Conte.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, il Napoli è al lavoro per individuare un difensore da regalare al tecnico leccese ed oltre al nome di Bijol dell’Udinese bisogna tenere calda anche la possibilità relativa ad un nome nuovo. Si tratta di Nicolò Bertola dello Spezia.

Napoli, occhi in casa Spezia: beffato Cristiano Giuntoli?

Classe 2003, sta facendo grandissime cose in Serie B in questa stagione giocando con una continuità importante e mettendosi in mostra per il grande temperamento che lo caratterizza. Attenzione, però, anche alla concorrenza della Juventus.

Come è noto, infatti, anche i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale dopo l’infortunio di Bremer ed un talento di questo tipo, che ha già dimostrato di essere pronto a certi palcoscenici e che può arrivare a cifre contenute rappresenta una grande occasione. Il Napoli, però, sembra essersi mosso prima per Bertola.