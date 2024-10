Politano, nessuno come lui nel Napoli: un dato è impressionante

Matteo Politano è diventato sempre di più un elemento centrale in questo Napoli e c’è un dato che lo riguarda che è davvero impressionante. Nessuno come lui in tutta la squadra, a conferma della enorme considerazione che ha il tecnico Antonio Conte nei suoi confronti. Ecco di che si tratta.

Con l’arrivo di David Neres e tenendo conto dell’enorme investimento fatto dal Napoli per assicurarsi le prestazioni del brasiliano, si dava per scontato che, con il passare del tempo, l’ex ala di Inter e Sassuolo avrebbe perso spazio. Giocando sempre di meno. Fino a questo momento, però, le scelte di Antonio Conte sono andate in una direzione opposta.

Il numero 21 sta diventando sempre più prezioso per il tecnico leccese, soprattutto per l’enorme lavoro che fa nelle due fasi. Il suo spirito di sacrificio non può non far felice il proprio allenatore. Proprio in questo è superiore, al momento, a Neres, che infatti sta giocando poco. C’è un dato che riguarda Politano che lo rende unico in questo Napoli.

L’ex Sassuolo ha dei numeri unici in questa squadra

L’episodio del furto dell’auto è stata probabilmente l’unica macchia di questa sua prima parte di stagione. Una delusione per lui, che nei confronti di questa maglia e di questa città ha sempre dimostrato un legame fortissimo. Non basterà questo, però, a togliergli il buon umore.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, Matteo Politano rappresenta l’attaccante del Napoli ad aver collezionato più minuti in queste prime sette giornate di Serie A. Nessuno come lui, neanche Kvaratskhelia. Per lui infatti sono stati 654 i minuti in campo, a conferma della fiducia cieca che ha Antonio Conte nei suoi confronti.

Napoli, Politano sempre più imprescindibile: un dato impressiona tutti

Se si estende il discorso non solo al reparto avanzato ma all’intera rosa, Politano allora è il quinto per minuti giocati. Il dato diventa ancora più impressionante se si tiene conto di come li ha disputati, macinando km nelle due fasi di gioco su quella fascia destra.

Per il momento è uno di quei calciatori assolutamente imprescindibili per Antonio Conte, che punta su di lui, oltre che per le sue doti, soprattutto per la sua capacità di ripiegare e di dare manforte in fase difensiva a Giovanni Di Lorenzo.