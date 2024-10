Calciomercato: Balotelli pronto a firmare, intreccio con il Napoli

Mario Balotelli, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in auge nel mondo del calcio. Sta per partire con una nuova avventura, dal momento che è pronto a firmare ed a creare un intreccio di calciomercato con il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio alcuna, di uno dei talenti più puri del calcio italiano. Ed allo stesso tempo rappresenta, in maniera altrettanto indubbia, la più grande delusione degli ultimi vent’anni nel calcio per l’enorme potenziale sprecato. Il suo carattere, in tal senso, è sempre stato il suo grande limite.

La sua ultima esperienza all’Adana Demirspor ha vissuto ancora una volta di tanti bassi e pochi alti, con i tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti che lo hanno limitato tantissimo. Adesso a sorpresa è pronto a tornare in campo da protagonista e può venire a creare un intreccio di calciomercato proprio con il Napoli.

L’ex Milan ed Inter è pronto a firmare

Non ha mai nascosto la voglia di provare per una ultima volta ad avere una chance in un campionato tra i top 5 in Europa. Fino a questo momento, però, dei sondaggi sono arrivati solo ed esclusivamente da realtà di periferia, compreso il campionato brasiliano. Ora, però, arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, infatti, il Genoa è pronto ad affondare il colpo in maniera decisa per Mario Balotelli, dal momento che dopo l’infortunio di Vitinha serve un nuovo attaccante. Attenzione, però, dal momento che questo potrebbe aprire le porte ad un interessante intreccio con il Napoli.

Balotelli, accordo ad un passo: intreccio di mercato col Napoli

Già in estate, infatti, prima che Conte si esponesse in prima persona per la conferma di Giovanni Simeone, il Napoli è stato accostato con insistenza ad Andrea Pinamonti, che al Genoa sta facendo fatica ad esprimersi.

In tal senso, con l’arrivo di Mario Balotelli (con il quale una convivenza tattica è praticamente impossibile) ed il rientro di Vitinha previsto a novembre, ecco che potrebbe spalancarsi le porte per un ritorno di fiamma di Andrea Pinamonti in chiave Napoli, soprattutto considerando che Simeone potrebbe seriamente passare al Torino nella finestra di gennaio.