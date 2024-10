Infortunio Meret, scatta l’allarme: cambia la data del rientro

Infortunio Meret, arrivano aggiornamenti costanti circa le condizioni del portiere del Napoli ed in tal senso aumenta la voglia di rivederlo in campo. Le ultime notizie, però, spaventano un po’ tutto l’ambiente, dal momento che lo stop potrebbe seriamente essere più lungo del previsto. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Il numero uno del Napoli è stato senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti in questo avvio di stagione in casa Napoli dal momento che, soprattutto nelle prime partite, è stato spesso decisive. In particolar modo nelle vittorie contro il Cagliari ed il Parma in cui è stato davvero prodigioso.

E’ un anno importante per lui, che deve dimostrare tutto il suo valore e spegnere, possibilmente in maniera definitiva, tutte le critiche che di tanto in tanto gli piovono addosso. Contro la Juventus, però, è andato KO ed è stato sostituito fin qui da Elia Caprile. In tal senso, però, arrivano notizie che allarmano, dal momento che potrebbero allungarsi i tempi di recupero.

Infortunio Meret, ecco le ultime sulle sue condizioni

L’ex portiere dell’Udinese freme per tornare in campo, dal momento che vuole riprendere il discorso che è stato interrotto da questo stop di natura muscolare. Si prospettava un ritorno dal primo minuto già a partire dalla prossima partita, quella contro l’Empoli, ma la situazione è più delicata di quel che potesse sembrare.

Come raccontato da Repubblica nella sua edizione di Napoli, l’infortunio di Meret potrebbe rivelarsi essere più grave, per così dire, di quelle che erano le aspettative iniziali. Per quelle che sono le sensazioni che arrivano da Castel Volturno, infatti, il portiere della Nazionale italiana potrebbe saltare anche la gara con i toscani, per poi rientrare con il Lecce.

Quando rientra Meret? Ecco la previsione che preoccupa Conte

Si tiene pronto, in ogni caso, Caprile, che si sta giocando le sue carte non solo in maniera importante, ma anche con discreti risultati. Ha personalità di sicuro e questo non potrà fare altro che aiutarlo a regger botta in una fase tanto delicata della stagione.

Con il rientro di Alex Meret, poi, la titolarità probabilmente tornerà nelle mani dell’ex Udinese, che in ogni caso resta il titolare di questa squadra nelle idee di mister Antonio Conte. Si attendono sviluppi.