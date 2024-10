Osimhen in Serie A, c’è la svolta: decisione presa, cambia tutto

Da tempo si stanno facendo più ricorrenti le voci relative ad un ritorno in Serie A di Victor Osimhen, ovviamente non al Napoli. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto dal momento che la decisione è stata presa ed ora cambiano totalmente gli scenari. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ stata, come è noto, una estate molto particolare per Victor Osimhen, che ha dovuto fare i conti con tante trattative estremamente stressanti che però si sono tutte arenate. Lo scontro con la proprietà del Napoli è stato tale che la rottura è apparsa sin da subito insanabile. Ed infatti continua ad esserci ancora ora.

Il nigeriano non ne vuole sapere di giocare con il Napoli ed alla fine la soluzione Galatasaray, con tanto di rinnovo di un anno del nigeriano, ha salvato una situazione che sarebbe potuta diventare esplosiva. Da tempo si parla di un suo ritorno in Serie A ed ora arriva una svolta non di poco conto, dal momento che la decisione è stata presa.

Il nigeriano torna in Serie A? Le ultime notizie

Chiaramente nel campionato italiano sono poche le squadre che possono permettersi anche solo di immaginare di investire per un calciatore di tale valore. La clausola da 75 milioni è il riferimento economico per chi lo vuole acquistare ed è per moltissime realtà inarrivabile. Ma andiamo a vedere le ultime.

Tra le squadre che sono state accostate ad Osimhen nelle ultime settimane una delle voci più insistenti riguardava la Juventus. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, però, i bianconeri non piazzeranno nessun colpo in entrata a titolo definitivo ma lavoreranno solo per dei prestiti. Serve un attaccante, ma arriverà per sei mesi.

Decisione presa per Osimhen: ora cambia tutto

La decisione sembra essere definitiva da parte dei bianconeri, dal momento che non ci sono le condizioni economiche per effettuare un colpo a titolo definitivo. Figurarsi piazzarne uno da 75 milioni di euro circa.

L’idea di vedere Osimhen alla Juventus, dunque, a quanto pare, è destinata a rimanere una suggestione di tarda estate e niente di più, con buona pace per i tifosi del Napoli che non avrebbero visto di buon occhio, per usare un eufemismo, un Higuain 2.0.