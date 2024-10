Serie A, Allegri torna in panchina: c’è l’annuncio del dirigente

Massimiliano Allegri, tra gli allenatori svincolati, è uno dei nomi più eclatanti ed intriganti ed in tal senso arriva un colpo di scena non di poco conto. Può tornare in panchina in Serie A ed arrivano in tal senso delle parole importanti che provengono direttamente dalla bocca del dirigente. Le ultime notizie a riguardo.

Il tecnico toscano in Italia rappresenta, ancora oggi, uno degli elementi maggiormente divisivi di tutto lo scenario calcistico. Pur avendo, infatti, praticamente sempre, dal Cagliari alla Juventus, passando per il Milan, raggiunto gli obiettivi indicati, non ha mai pienamente convinto per il gioco espresso.

D’altronde, per sua stessa ammissione, è uno che ha badato sempre più ai risultati che allo spettacolo da offrire per i tifosi sugli spalti. Sulla lunghezza d’onda di chi ritiene che per i supporter la massima felicità sia la vittoria. In tal senso, Allegri a sorpresa può tornare in Serie A ed in tal senso arriva l’annuncio da parte del dirigente.

Il toscano può tornare in panchina: le ultime

La fine della sua esperienza alla Juventus è stata a dir poco burrascosa e non in linea con il suo percorso, dal momento che addirittura dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta si è rischiato di finire in tribunale. In tal senso, il toscano può tornare ad allenare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime.

A parlare di Massimiliano Allegri in chiave Milan è stato il dirigente, ex Udinese, Federico Balzaretti, che ha spiegato come il toscano sia praticamente il profilo perfetto dal momento che i rossoneri stanno vivendo una situazione difficile ed in questo contesto si può esaltare, dal momento che è da sempre stato bravissimo nella gestione dello spogliatoio.

Allegri torna in Serie A, le parole del dirigente

Intervistato durante la trasmissione di “Cronache di Spogliatoio” che va sotto il nome di “Elastici”, Federico Balzaretti ha parlato così: “Se il Milan cerca un allenatore pragmatico, in grado di gestire il gruppo e capace di dare qualcosa nell’immediato, allora Allegri è e deve essere un nome“.

Insomma, dal punto di vista di Federico Balzaretti, per quella che è la situazione del Milan, Massimiliano Allegri rappresenta una soluzione da tenere assolutamente in considerazione. I prossimi risultati saranno decisivi per Fonseca, che continua ad essere in bilico sin dall’inizio della sua avventura in rossonero.