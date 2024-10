Mercato Napoli, altro regalo per Conte: ecco l’ivoriano

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro in vista della sessione di gennaio ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. L’ivoriano può arrivare e rappresentare un innesto a dir poco gradito per Antonio Conte, che ha bisogno di un profilo così. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo un lavoro impressionante, tanto a livello societario quanto in campo. Dopo i disastri della passata stagione, infatti, tutto sembra esser stato fatto per il meglio. De Laurentiis, in tal senso, ha seguito alla lettera le indicazioni di Antonio Conte, affidandosi poi alle conoscenze ed alle intuizioni di Giovanni Manna.

In tal senso, però, il primo posto in classifica, quando siamo giunti alla settima giornata di questa Serie A 2024/2025, non può di certo essere visto come un punto di arrivo. Semmai è un punto di partenza. Per questo in vista di gennaio il Napoli è al lavoro ed il primo regalo per Conte potrebbe seriamente essere l’ivoriano. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Mercato Napoli, nuovo colpo per gennaio

Come è noto, la squadra, così come è costruita, ha bisogno di innesti dal momento che, soprattutto per le seconde linee, mancano delle soluzioni all’altezza per Antonio Conte. E’ iniziato, però, un processo di rivoluzione che richiede tempo e che necessita di pazienza. In tal senso, arriva un nuovo punto di svolta.

Stando a quanto raccontato da Emanuele Cammaroto, giornalista, nel suo editoriale su NapoliMagazine.com, ha spiegato come il Napoli sia ancora vigile sull’ex ala destra del Torino ed attualmente in forza al Monaco Wilfried Singo. In Ligue 1 non sta giocando con continuità e può essere un colpo low cost davvero perfetto per Antonio Conte.

Napoli, occhi puntati sull’ivoriano: sarà lui il prossimo regalo a Conte?

L’ivoriano classe 2000 ha grande gamba ed è un profilo, come detto, che si sposerebbe alla grande con quelle che sono le esigenze del tecnico leccese. All’occorrenza, però, può agire anche da difensore centrale e la sua velocità può essere davvero un fattore.

Singo sarebbe un affare per il Napoli anche perché potrebbe ricoprire, di fatto, quattro ruoli: difensore centrale di una linea a 4, braccetto in una difesa a tre, esterno di centrocampo o terzino di fascia a destra. Insomma, Manna pare aver fiutato l’affare.