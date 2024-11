Napoli: stanno prendendo Marin, si chiude subito

Novità importanti sul futuro del difensore spagnolo. C’è la possibilità di un trasferimento durante il calciomercato invernale. Le ultime

L’avventura di Rafa Marin con il Napoli non è sicuramente andata come il centrale spagnolo voleva. Zero minuti in campionato e una fiducia di Conte che sembra essere ai minimi termini. Per questo motivo si parla della possibilità di un suo addio durante la sessione invernale per iniziare una nuova esperienza e giocare con maggiore continuità.

Secondo le ultime indiscrezioni, una big avrebbe individuato in Rafa Marin il rinforzo giusto per la difesa durante la prossima sessione di calciomercato. Il Napoli non dovrebbe chiudere la porta considerato che il centrale sta trovando poco spazio. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: via Rafa Marin, chi lo prende

Antonio Conte ha sempre puntato molto su Rafa Marin, ma lo spagnolo non ha mai convinto con le prestazioni e per questo motivo non è da escludere una sua partenza durante il calciomercato invernale. Una ipotesi che consentirebbe al Napoli comunque di rinforzare il reparto difensivo con un altro centrale. Quindi i partenopei non si opporrebbero assolutamente ad una partenza del centrale iberico.

Secondo quanto riferito da Jose Luis Sanchez, giornalista de El Chiringuito, il Real Madrid non ha assolutamente smesso di pensare a Rafa Marin per rinforzare il reparto difensivo durante il calciomercato di gennaio visti i diversi infortuni. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che ben presto si possa trasformare in un qualcosa di reale visto che da parte di Ancelotti c’è stato il via libera a questa operazione. E, come spiegato in precedenza, anche il Napoli non si opporrebbe a questa opzione.

Rafa Marin, quindi, è sempre più vicino al ritorno al Real Madrid per provare a trovare maggiore continuità e dimostrare le sue qualità. Naturalmente una sua partenza costringerà il Napoli ad intervenire sul calciomercato per rinforzare il reparto difensivo e quindi vedremo cosa succederà. Da capire anche se una sua partenza porterà i partenopei a trattenere Juan Jesus oppure alla fine si opterà per due centrali visto che entrambi fino ad oggi non hanno dato le giuste garanzie.