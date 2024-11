Napoli: colpo sudamericano in difesa, lo consiglia l’ex azzurro

I partenopei presto potrebbero tornare a guardare con attenzione al calcio in Sud America. Un ex azzurro svela un possibile acquisto

Il calcio sudamericano ha sempre dato tante soddisfazioni al Napoli e potrebbe essere così anche nel prossimo futuro. I partenopei potrebbero a sorpresa, infatti, piazzare un colpo di assoluto livello seguendo il consiglio di un ex azzurro. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma vedremo se nelle prossime settimane si riuscirà ad arrivare a qualcosa di concreto oppure no.

Si tratta di un calciatore comunque di livello e di un futuro importante considerata l’età. Per il momento è una semplice suggestione visto che da parte del Napoli non c’è nessuna trattativa. Ma non è da escludere che alla fine i partenopei possano seguire il consiglio dell’ex azzurro e seguire da vicino il calciatore. Parliamo di un difensore in forte ascesa e che è intenzionato nel minor tempo possibile ad arrivare nel calcio che conta.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, il consiglio dell’ex

Il Napoli guarda con attenzione al futuro e pensa a piazzare un colpo importante nel reparto difensivo. Ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi e suggestioni. Ma non è da escludere che nei prossimi mesi si possa passare in quello delle piste concrete visto che si tratta di un giocatore dal futuro importante e voglioso di arrivare nel calcio che conta in davvero poco tempo.

In un’intervista rilasciata a Napoli Magazine, Bogliacino consiglia ai partenopei Guzman Rodriguez, un centrale difensivo classe 2000 che tanto bene sta facendo con il Penarol. L’ex azzurro è rimasto assolutamente impressionato dalla sua personalità e secondo lui è già pronto per arrivare in Europa. Naturalmente al momento è solo una ipotesi visto che il Napoli non ha assolutamente iniziato una trattativa con il club uruguaiano. Ora non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio il destino del giocatore.

Il Napoli sicuramente potrebbe decidere di sondare il terreno per Rodriguez se riterrà il giocatore già pronto per sbarcare in Europa. Si tratta comunque di una opzione maggiormente fattibile per il calciomercato estivo e non invernale per diversi motivi. Il consiglio di Bogliacino è comunque molto chiaro e non ci resta che aspettare giugno per avere un quadro più chiaro.